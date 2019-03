Nyheter

Klokken 06.09 fredag melder Nordland politidistrikt på twitter om en trafikkulykke i Skarsåsen i Brønnøy. En bil skal ha kjørt av veien med to personer. Nødetater ble sendt til stedet.

Politiet meldte to minutter etterpå at ambulansen var kommet til stedet og at personene i kjøretøyet hadde kommet seg ut.

Siste oppdatering fra politiet var 06.43:

- Politiet gjør undersøkelser på stedet. Passasjer i bilen har kuttskader i ansiktet og smerter i en arm.