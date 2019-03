Ove og Eirin topper for Vega Senterparti

Nyheter

Det melder lokalpartiet selv i en pressemelding fredag.

Ove Mortensen topper listen for partiet. Ifølge pressemeldingen er Mortensen gift og har tre voksne barn. Han driver med melkeproduksjon og smågris, og har mange års erfaring innen organisasjonslivet. Han sitter i dagens kommunestyre. Primærproduksjon, nye arbeidsplasser og infrastruktur skal være viktige saker for ham.

Eirin Sleteng er andrekandidat. Hun kommer opprinnelig fra Bergen, men har bodd på Vega i nærmere 16 år. Hun har også erfaring fra organisasjonslivet. Hun er også i dag kommunestyret, og arbeidet som rådgiver i TINE før hun gikk over i en lederstilling. Hun er gift og har to barn i skolealder. Hun skal være opptatt av oppvekst og utdanning.

Jon Albert Floa er på tredjeplass. Han har tidligere vært politisk aktiv og har erfaring etter flere perioder i kommunestyret og formannskapet, melder partiet. Også han har erfaring fra organisasjonslivet, og har vært leder i Sp og i Bondelaget lokalt. Han er samboer, har barn i skolealder og voksne barn og driver som melkebonde på Floa.

Ann Hege Lervåg tar fjerdeplass på listen, og skal ifølge partiet ha tung politisk erfaring og hun sitte på mye kunnskap. Hun er samboer og har ett barn. Etter en stund utenfor kommunen, som pårørende til sykt barn, har hun inngående kjennskap til norsk helsevesen og skal være en stemme i sykehuspolitikken for lokalpartiet.

Partiet uttaler at det er fornøyd med flere unge mennesker på listen.

Vega Senterpartis liste til kommunevalget 2019 Kandidatnr. Navn fødselsår stilling 1 Ove Mortensen 1960 Bonde 2 Eirin Sannes Sleteng 1979 Distriktssjef 3 Jon Albert Johansen 1965 Bonde 4 Ann Hege Lervåg 1974 Kirkeverge/d.leder 5 Kjetil Trøan 1976 Bonde 6 Sandra Vangen 1992 Barnevernspedagog 7 Gunnar Kåre Solrud 1961 Bonde 8 Elisabeth Margrethe Aassved 1996 Hjemmeværende 9 Arnstein Hanssen 1954 Pensjonist 10 Berit Johansen 1996 Student/permisjon 11 Anders Mortensen 1995 Sjåfør 12 Linda Merethe Bergåker 1980 lærer 13 Per Ivar Pedersen 1974 Arbeidsavklaring 14 Anna Monica Hansen 1984 veterinær 15 Helge Larsen 1958 assistent 16 Frøydis Hanssen 1947 pensjonist 17 Helene Skjelbred 1961 Bonde 18 Kjell Wika 1937 pensjonist 19 Oddvar Hestvik 1938 pensjonist

Ifølge partiet er de opptatt av å legge til rette for næring, barnehager og skoler og primærnæringen:

«Vi er rigget for gode meningsutvekslinger og har et spredt interessefelt innenfor vår politikk. Nå skal vi sammen arbeide for å sette opp et godt partiprogram, for de kommende fire årene. Vega Senterparti vil ha stort fokus på det nære; gode oppvekst-vilkår med fokus på barnehage og skole, god drift av en flott kommune, tilrettelegging for nye næringer og flere arbeidsplasser. I tillegg er eksisterende virksomhet på Vega, og spesielt primærnæringen, viktig for oss. Dette drar med seg infrastruktur som er essensielt for et levende samfunn her ute i havet.

Vi må for eksempel jobbe for, og sammen for en god plassering av et nytt sykehus på Helgeland! Kan vi tilrettelegge for at folk ønsker å bo og leve her ute, enten med arbeidsplasser på Vega eller ved effektiv pendling, da skaper vi sammen et livskraftig samfunn!

Vega Senterparti er klare for oppgaven og har god politisk motor inn mot valget», skriver partiet i pressemeldingen.