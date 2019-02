Nyheter

TTS melder klokken 09.10 at sambandet Vennesund-Holm er kansellert inntil videre på grunn av værforholdene. Like etter kom meldingen om at også Horn - Igerøy er innstilt av samme grunn. Også hurtigbåtsambandet mellom Vega og Brønnøysund er innstilt grunnet værforholdene.

Følg skipstrafikken her.