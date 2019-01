Nyheter

Torghatten Camping-sjef Per Kåre Hatten lørdag kveld at han har brøytet parkeringsplassen ved Torghatten. Han oppfordrer folk til å benytte turområdet rundt fjellet - med eller uten ski. Men han advarer mot å gå opp til selve hullet.

- Anbefaler STERKT å ikke gå til selve hullet nå, da det er fare for nedfall av spesielt is. Stein kan også falle ned under disse værforhold.. Vent derfor til vårløsningen er ferdig med å gå opp til hullet og bratte heng, skriver Hatten på facebook.