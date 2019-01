Highasakite og Halvdan Sivertsen er klare for Rootsfestivalen

Nyheter

Torsdag offentliggjorde de to band til. Det legges opp til kjente rammer: Festival like sør for Havnesenteret med kapasitet på 3.000 personer på området hver kveld.

- Halvparten av billettene er solgt, forteller festivalsjef Per Martin Orvik.

Highasakite tilbake

Torsdag slapp arrangørene nyheten om at Highasakite og Halvdan Sivertsen også kommer. Highasakite spilte også på festivalen i 2014. Siden sist har bandet på fire blitt til to, så i sommer kommer «nye Highasakite»: Ingrid Helene Håvik (vokal) og Trond Bersu (trommer). Bandet er også plateaktuelt: 1. februar slipper de sitt fjerde album «Uranium Heart».

— I 2014 var de på vei opp. Året etter var de svære og ute av vår liga. Men nå har festivalen blitt større også, oppsummerer Orvik.

— De holdt en kjempekonsert i 2014 og tok av det året, minnes bookingsjef Stein Brekk, som ikke tror man vil merke så mye til at kjernen i bandet er halvert siden sist.

— Det har ikke vi noe forhold til. De kommer som bandet Highasakite. Håvik er fortsatt vokalist. At de ikke har med seg bandmedlemmene fra jazzlinja i Trondheim har ikke så mye å si, tror jeg.

Halvdan på Roots

Halvdan Sivertsen trenger knapt presentasjon. Bodøværingen har et stort publikum lokalt og i bandet sitt har han brønnøyværingene Håvar Bendiksen (gitar) og Trond-Viggo Solås (bass). Halvdan og co. har spilt jevnlig i Brønnøysund, men på Rootsfestivalen har Halvdan ikke spilt siden 2002, da festivalen hadde andre arrangører.

— Vi har mange juveler i Nordland, og Halvdan er en av dem. Det skulle bare mangle at han ikke skulle spille på Rootsfestivalen, med to brønnøyværinger i bandet. Det har bare ikke passet før, sier Orvik.

— Og i år er det 40 år siden «Kjærlighetsvisa» ble utgitt, bemerker Brekk.

Sju igjen

Med fem band «ute av sekken» gjenstår det sju hovedsceneartister for årets festival. Rootsfestivalen 2019 arrangeres 17.–20. juli. Fra tidligere var det kjent at det engelske reggaebandet UB40, Sondre Justad og Timbuktu skal spille på hovedscenen. Arrangørene vet fortsatt ikke om det blir bobilcamping på Lille Brønnøya, hvor det bygges park. Det gjenstår å avklare, i mellomtiden ser de på muligheter for bobilcamping andre steder i sentrum.

Rootsfrivillige slipper å betale skatt på fripass Mens noen festivalfrivillige må betale skatt på fripass er Rootsens pass under grensen.

Se Roots-høydepunktene Tilbakeblikk på årets Rootsfestival