Nordland går bra, men trenger folk og jobber

Nyheter

- Pilene fortsetter å peke riktig vei for næringslivet i Nordland, men skal den positive utviklingen fortsette er vi avhengige av kapital, infrastruktur og mennesker som skal bidra til å realisere mulighetene. Det gjør at vi nå står overfor et stort veiskille, sier prosjektleder for Indeks Nordland Erlend Bullvåg.

I dag ble den 16. i denne rekken av næringsbarometre for Nordland lagt fram. I likhet med tidligere gir den en beskrivelse av fjorårets økonomiske utvikling i fylket og utsiktene for 2019. Indeks Nordland er et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, DNB, Nord universitet, NAV Nordland, NHO Nordland, Innovasjon Norge og Kunnskapsparken Bodø.

Solide resultater

Tall fra Indeks Nordland viser at næringslivet leverte gode resultater også i 2018.

- Fra 2017 til 2018 økte eksporten i fylket med 5 prosent til 28,8 milliarder, noe som er ny rekord, forteller Bullvåg. Det innebærer at Nordlandsbedriftene i fjor sto for 7 prosent av den totale eksporten fra Fastlands-Norge.

Det er fisk, metall og kjemiske produkter som er de viktigste eksportvarene i Nordland. Alene står de for 95 prosent av eksportverdiene og gjør Nordland til det femte største eksportfylket i landet. Men det er ikke bare eksporttallene i Nordland som er positive, resten av næringslivet jobber også godt.

- De siste ti årene har bedriftene i fylket økt omsetningen, som i fjor endte med ny rekord på 223 milliarder kroner, fortsetter Bullvåg. Det er en vekst på 4 prosent fra året før. Det er fortsatt fiskeri og havbruk som har den sterkeste veksten i fylket, og omsetningen fra disse næringene utgjorde i fjor formidable 15 prosent av all omsetning skapt i Nordland. Fylket befester med dette sin posisjon som Norges ledende sjømatfylke med 26 prosent av all villfanget fisk og det største oppdrettskvantumet, i tillegg til å være eksportmotoren i Nord-Norge. Neststørst vekst hadde industri og BA-sektoren, som omfatter industri, bygg og anlegg og kraftproduksjon. Med en andel på 31,8 prosent er det industrien og BA-sektoren som omsetter mest i Nordland og som i fjor hadde en vekst på 3,9 prosent, godt hjulpet av en svekket kronekurs.

God inntjening

Tall Indeks Nordland har hentet inn viser dessuten at bunnlinjen til mange bedrifter i fylket er solid.

- Nordlandsbedriftenes driftsresultat var på 21,2 milliarder kroner i 2018, forteller Bullvåg. I tillegg har bedriftene i fylket en gjennomsnittlig driftsmargin på 9,8 prosent, noe som er betydelig høyere enn gjennomsnittlig driftsmargin på landsbasis. Her er det viktig å være klar over at det er store forskjeller mellom de ulike næringene i Nordland. Det er sjømatnæringene som kommer best ut med en driftsmargin på fenomenale 29 prosent.

Gode resultater gjør at Nordlandsbedriftene når hele 67 milliarder kroner i verdiskaping i 2018, noe som er en økning på 2,1 milliarder kroner fra året før.

Nordland trenger folk og jobber

Tall som viser befolkningsutviklingen og antall bedriftsetableringer i Nordland viser at utviklingen ikke bare var positiv i 2018. Ved inngangen til 2019 var det 243.479 innbyggere i Nordland, en økning på bare 144 nye nordlendinger det siste året. Det tilsvarer en vekst på 0,06 prosent, der tilsvarende vekst på landsbasis var på rundt 1 prosent. I løpet av året 2018 ble det skapt 280 nye arbeidsplasser i Nordland, mot i overkant 1000 arbeidsplasser i henholdsvis 2017 og 2016.

- Svak befolkningsvekst er nå Nordlands største utfordring, konstaterer Bullvåg. Det som er spesielt urovekkende er at vi ikke er gode nok på å tiltrekke oss og holde på unge arbeidstakere. Arbeidsledigheten i fjor var på rekordlave 1,9 prosent, og vi står nå i en situasjon da tilgang på folk kan bli en begrensning for ytterligere vekst i næringslivet og påvirke samfunnslivet negativt.

Muligheter i kø

Når styringsgruppa til Indeks Nordland ser inn i glasskula er det likevel ikke først og fremst utfordringer de ser, men muligheter.

- Det er ingen tvil om at Nordland leverer varene i dag, men vi kan levere så uendelig mye mer. Nordland har store naturressurser som ikke utnyttes i dag, enten det dreier seg om olje, gass, vannkraft, fisk eller mineraler, men vi mangler kapital for å foreta nødvendige grunnlagsinvesteringer og såkornkapital for å støtte opp om bedriftsetableringer. Spesielt gjelder dette større nyinvesteringer. I tillegg mangler vi offentlig infrastruktur og folk. Vi må styrke vår posisjon knyttet til kompetansearbeidsplasser og framtidsnæringer.

Står ved et veiskille

Fylkets mange muligheter, men også utfordringer knyttet til kapital, infrastruktur og menneskelige ressurser gjør at styringsgruppen for Indeks Nordland mener at vi nå står overfor et veivalg.

- Nordland har fått tidenes fremgang i presang av havbruksnæringen. Næringen har på historisk kort tid tilført Nordland en positiv økonomisk utvikling uten sidestykke. Næringen utvikles kontinuerlig og er i ferd med å ta store teknologiske og markedsmessige sprang. Men havbruk kan ikke utvikle Nordland alene. Mye av løsningen ligger i nytenking for å øke arbeidsmarkedet gjennom nye bedrifter. Det må en langsiktig og omfattende satsing til for å etablere de jobbene som ungdommene våre flytter til andre steder i landet for å få. Vi må bygge kunnskap og næringsliv knyttet til nye forretningsmodeller og ny teknologi. Vi må få større bredde i næringslivet, og ta en større andel av verdikjedene for det vi produserer.

Lav lønnsomhet på Helgeland

I rangeringen blant Nordlands fem regioner havner Helgeland på tredjeplass. I 2018 vokste befolkningen med 10 personer på Helgeland, og det var en vekst i sysselsettingen på 30 personer. Omsetningsveksten i regionen var på 4 prosent fra året før, og regionen hadde en driftsmargin på 9 prosent. Bedriftene på Helgeland bidro til en verdiskaping på 17,5 milliarder kroner.

Regionene i Nordland; Lofoten, Salten, Helgeland, Vesterålen og Ofoten rangeres etter kriteriene:

vekst i omsetning siste to årene, driftsmargin siste to årene, verdiskaping per omsatt krone siste to årene, vekst i sysselsetting siste tre årene, befolkningsvekst siste fem årene og vekst i unge voksne de siste to årene.

- Helgeland har middels vekst i befolkning og middels vekst i tilstrømning av unge voksne, i tillegg til at bedriftene har middels vekst i omsetning, sier Erlend Bullvåg.

Det er særlig for to av kriteriene at Helgeland peker seg ut.

- Bedriftene i regionen har lavest lønnsomhet i fylket, sier Bullvåg. På den andre siden er verdiskapingen høyest i denne regionen, noe som i stor grad skyldes en sterk oppdrettsnæring. Helgeland er dessuten regionen som har hatt jevnest ytelse i rangeringen på bedriftenes økonomi over tid.

I Indeks Nordlands rangering får Lofoten en førsteplass, Salten en andreplass, Helgeland en tredjeplass, Vesterålen en fjerdeplass, mens Ofoten får en femteplass.

