Hold på hatten, nå blir det full storm på kysten

Nyheter

Onsdag gjorde Helgelandssykehuset det klart at regulær pasienttransport med ambulansebåt er innstilt fra torsdag på grunn av uvær.

Vakthavende meteorolog Rannveig Eikill ved Vervarslinga i Tromsø forteller hvorfor:

– Det er et stort lavtrykk som ventes å danne seg vest for Grønland og som beveger seg østover, det vil gi kraftig vind på Spitsbergen og i Nord-Norge. Det er sendt ut varsel for vanskelige kjøreforhold for hele Nord-Norge på grunn av kraftig vind og nedbør og forbigående temperaturstigning. Det vil nok også kunne bli regn flere steder torsdag, sier hun.

Ifølge Eikill utvikler dette lavtrykket seg etter hvert til et stormsenter, og vinden vil øke allerede onsdag kveld og natt til torsdag i nord, med stiv til sterk kuling på utsatte plasser. Det kan også ventes vindkast opp mot 35 sekundmeter.

På Sør-Helgeland melder det full til liten storm på utsatte steder, farevarslet gjelder fra torsdag kveld klokken 19 og ut første del av fredag.

– Det blir en vindøkning allerede onsdag kveld på Sør-Helgeland, men kraftigst blir det fra sent på ettermiddagen og på kvelden torsdag. Da dreier vinden mer nordvest, og i løpet av fredag minker vinden noe, først ned til liten storm utsatte steder og etter hvert minker den til stiv til sterk kuling. Den minker først i sør. Det er først på lørdag at lavtrykket har passert, sier Eikill.