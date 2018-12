Dette er BAnett-sakene dere klikket mest på i løpte av 2018

Nyheter

I 2018 har et stort antall mennesker klikket 12 521 815 ganger på BAnett, med mellom 20-30.000 unike brukere i uka. Som også er vanlig er det flere av de faste postene det ble klikket mest på, nærmere bestemt Skipstrafikken (165.430), Webkamera (139.720), Flytrafikken (59.262), Siste overdragelser (49.447), Skattesøket (19.258) og Velkommen til verden (11.302) holder vi imidlertid utenfor topplisten. Det samme gjør vi med hendelsesnyheter, trafikkulykker og lignende.

1. Tidenes mest populære avstemning på BAnett?

For en tid tilbake la den uavhengige ressursgruppa frem sin rapport om hvordan sykehusstrukturen på Helgeland bør være. De kom til at Rana var det foretrukne valget. På førsteplass i år kommer avstemningen om hvor sykehuset burde ligge. 69.550 klikk fordelt på 28.400 unike brukere, men bare 23.000 faktiske stemmer.

Da er det verdt å merke seg at 23 prosent av de unike brukerne som har vært innom saken er fra Mo i Rana, mens 13 prosent er fra Mosjøen. Størst er Oslo med 27 prosent, mens Sandnessjøen og Brønnøysund bare står for henholdsvis 8 og 4 prosent av brukerne som har vært innom saken.

2. Ambulanseflyanbud til besvær

Alle ambulansefly står – Det som har skjedd nå er at crewene ikke føler seg kapable til å fly.

Med 18.475 klikk var BAnetts nyhet i april om at alle ambulanseflyene i Norge sto på bakken fordi pilotene ikke følte seg kapable til å fly årets nest mest leste sak.

Saken raste over lengre tid, og dreide seg om misnøye knyttet til ny operatør for ambulanseflyene.

3. Kjære politikere

4. Kjerringråd fra Drammen i Sømna

Holder fluene borte Kjerringråd har gjort susen i Sømna.

5. Sang ble til virkelighet

..og Bjørn Eidsvåg kom vandranes inn Åge og Sambandet fikk Bjørn Eidsvåg og Skambankt med seg på scenen.

6. Førerrett til besvær

7. Hai hai

8. Gule baller

9. «Cora» raste

10. Endelig avgjørelse

Søren Nielsen AS skal bygge nytt registerbygg Næringsministeren lover at bygget skal være klart for innflytting seinhøsten 2020.

11. Habilitetskrøll

Helse nords styreleder leder bedrift som rekrutterer pilot for Babcock Styrelederen i Helse nord er også daglig leder i et selskap som rekrutterer pilot for Babcock.

12. En hjelpepleiers betraktninger

13. Førarkort

14. Idyll

15. Kjære politikere i Brønnøy

16. Om virkeligheten i Brønnøy kommune

17. Bob Geldof på Cygan

18. Snapchat i 270 km/t

Snappet seg selv mens han kjørte i 270 km/t Filmet seg selv og la det på Snapchat og Instagram. Nå er en ung mann fra Rana pågrepet.

19. Pål Trælvik har sagt opp

Pål Trælvik har sagt opp Rådmannen i Brønnøy har fått ny jobb, i Oslo.

20. Rustikk ga opp

Hele Baustads leserinnlegg om arbeidshverdagen i hjemmesykepleien traff en nerve hos leserne, som i særlig stor grad delte saken på facebook. Leserinnlegget er lest 15.268 ganger.Et kjerringråd fra 2014 om hvordan man holder fluene på avstand gjorde susen for mange lesere også i år, saken fikk 14.630 klikk.Under årets Roots sang Åge Aleksandersen at «Bjørn Eidsvåg kom ramlanes inn». Da kom rockepresten spaserende inn på scenen. Saken fikk 13.099 klikk.En tungsjåfør trodde han hadde førerrett. Det hadde han ikke. 10.895 klikket på saken.En bindaling fikk kort tid inn i det nye året en håbrann-hai i torskegarnet. 9.043 klikket.At de rosa brystkreftrundballene ble erstattet av gule interesserte leserne, og saken fikk 8.520 klikk.Når været får navn betyr det som regel at det blir brukbart med vind. Dekningen av stormen «Cora» fikk 8.425 klikk.Vår direktesending fra pressekonferansen om valget av nybygg for Brønnøysundregistrene ble godt sett. 7.448 klikk.Ambulanseflysaken fikk flere godt leste saker i løpet av våren. At styreleder Marianne Telle i Helse nord også ledet en bedrift som rekrutterer piloter for Babcock skapte en viss interesse, og det ble reist spørsmål ved hennes habilitet. Saken fikk 7.338 klikk.2018 kan kanskje sies å ha vært et år der leserbrevene ofte dominerte spaltene på BAnett. Dette leserbrevet signert Elin Jægersen Vatnan fikk 7.169 klikk.Hvor fort må du kjøre for å miste lappen? Det er det mange som lurer på. Denne oversikten fra april 2016 klatret opp til 13. plass med 6.965 klikk i år.Kommunestyrerepresentant Mona Gilstads innlegg om oppdrett i verdensarven ble klikket på 6.758 ganger.Nok et leserbrev signert en sykepleier. Cecilie Helen Nordfjellmark arbeider på bogruppe 4, som har vært omtalt mye i forbindelse med forslag om kutt.Per Martin Orviks svar til Norsk sykepeierforbund ble klikket på 6.170 ganger.Verdensstjernen kom til Cygan etter konserten, syns laksen smakte flott, og var hyggelig. Og som man kan vente av en erfaren irsk rocker drakk han Farris. Lest 5.515 ganger.At en ung ranværing drev lavtflyving blant annet på E6 sør på Helgeland i mellom 250 og 270 km/t. Så sendte han snaps av at han gjorde det. På BAnett ble det i alle fall klikket 4.978 ganger.At rådmann Pål Trælvik i Brønnøy sa opp stillingen sin for å starte i ny jobb hos Bækelaget fikk 4.955 klikk.Årets 20. mest leste sak er også en trist sak. Kafeen Rustikk på Havnesenteret var populær blant brønnøyværingene. Dessverre klarte ikke bakeridelen av foretaket å tjene penger, og i april måtte bedriften legge inn årene. Lest 4.927 ganger.