UB40 kommer til Roots 2019

Nyheter

Det engelske reggae-bandet UB40 featuring Ali Campbell & Astro kommer til Rootsfestivalen i sommer. Ali Campbell og Astro er de eneste gjenværende originalmedlemmene.

Massiv suksess

UB40 opplevde stor suksessover en periode på nesten 30 år fra 1979 til 2008. Bandet hadde mer enn 50 singler på de engelske salgslistene, inkludert album med topplaseringer på salgslistene og flere topp ti album som solgte til platina. I tillegg har de hatt fire Grammy-nominasjoner for beste reggae-album og ble i 1984 nominert til Brit Award for beste britiske band. Totalt har de solgt 70 millioner album på verdensbasis. Hiten "Red Red Wine" har blant annet hatt 186 millioner strømminger, og bandet totalt ca 300 millioner strømminger, på den populære musiikktjenseten Spotify.

Navnet fra et søknadsskjema for arbeidsledighettrygd

UB40 ble startet i 1978 i Birmingham, England. Navnet tok de fra et søknadsskjema for arbeidsledighetstrygd (Unemployment, Benefit, Form 40) som er en benevnelse for en arbeidsledig person. Gruppen var sterkt influert av Bob Marley, og blant deres største hits var Neil Diamonds - Red Red Wine, Kingston Town, I Got You Babe og gjennombruddssangen Food For Thought fra 1980. Deres to mest solgte album, Labour of Love og Promises and Lies nådde førsteplassen på de engelske albumlistene og sammen med skabandet Madness har de rekorden på de britiske singellistene med hele 214 uker.

Dagens besetning

Med dagens UB40 featuring Ali Campbelll & Astro får publikum oppleve det nærmeste man kan den originale UB40 når de spiller alle sine hits på konserter over hele verden. I 2014 var de i studio og spilte inn enet nytt album, Silhouette, som er en blanding av nye sanger og reggaeversjoner av klassikere av blant andre The Beatles, Bob Dylan og The Chi Lites.

I 2008 var æraen over for det originale UB40. da Ali Campbell og Mickey Virtue trakk seg ut, fulgt av Astro i 2013. I 2014 startet disse opp igjen. Dagens versjon av bandet er UB40 featuring Ali Campbell & Astro.

Sommeren 2019 skal de ut på arenatur i Storbritania, i tillegg kan vi her i Brønnøysund, glede oss til dansbare reggae-rytmer når bandet kommer til Rootsfestivalen.