Det blir ingen endring i grensen mellom Nærøy, Leka og Bindal

Nyheter

Austra ligger på grensa mellom kommunene Bindal, Leka og Nærøy, og med det også på grensa mellom Nordland og Trøndelag. Det bor i overkant av 200 innbyggere på Austra.

I desember 2017 vedtok Stortinget at Nærøy og Vikna slås sammen til Nærøysund kommune. Samtidig vedtok Stortinget at Bindal og Leka skal bestå som egne kommuner. I februar i år kom det søknad fra innbyggerne på Gutvik om få justert kommunegrensen slik at innbyggerne blir en del av nye Nærøysund kommune, i stedet for Leka kommune som de tilhører i dag.

Fylkesmannen i Trøndelag har anbefalt departementet å la grensene på Austra være uendret, og nå har kommunal- og moderniseringsdepartementet kommet til samme konklusjon: Gresenene blir ikke endret.

Det var Namdalsavisa som omtalte saken først.

Brevet fra departementet kan du lese her (ekstern lenke).