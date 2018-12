Fraktskip har grunnstøtt nord for Sandnessjøen

Nyheter

Det melder VG.

Ifølge avisen har en fraktbåt grunnstøtt på øya Hugla i Nesna nord for Sandnessjøen. Avisen siterer redningsleder Jakob Carlsen hos Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) på at det ikke er klart hva som ligger bak hendelsen, men at ingen skal være skadd og at båten skal være tett.

– Det ble fort avklart at ingen var skadet, og det ble ingen redningsaksjon for vår del. Det er snakk om en fraktebåt på 81 meter, med et mannskap på ti personer, sier Carlsen til VG.

Akkurat nå ligger fraktbåten «Silver Lake», som er 81 meter lang og registert på Færøyene stille ved Hugla ifølge skipstrafikken. Skipet har status som grunnstøtt.