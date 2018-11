Brønnøy Kalk hyrer inn selvkjørende lastebiler fra Volvo

Nyheter

Dette opplyser Volvo Trucks i en pressemelding tirsdag. I pressemeldingen står det at Volvo og Brønnøy Kalk nettopp har signert en avtale der Volvo skal sørge for seks autonome (selvkjørende) lastebiler som skal frakte kalkstein de fem kilometrene mellom kalkbruddet og knusverket.

Det er gjennomført tester av løsningen allerede (se video over) og ifølge Volvo skal den nye løsningen være i drift mot slutten av 2019. Prosjektet er det første av sin art for Volvo.

Brønnøy Kalk har ikke kjøpt de seks lastebilene, men betaler i stedet per tonn levert stein.

- Dette er et viktig steg for oss. Konkurransen i denne bransjen er hard. Vi må kontinuerlig se på hvordan vi kan øke effektiviteten vår og produksjonen vår på lang sikt, og vi har en klar visjon om å utnytte nye digitale og teknologiske løsninger. Vi var på leting etter en pålitelig og innovativ partner som deler vårt fokus på bærekraft og sikkerhet. Når vi nå satser på autonome løsninger så vil det gjøre oss mer konkurransedyktige i et tøft, internasjonalt marked, sier daglig leder Raymond Langfjord ved Brønnøy Kalk.