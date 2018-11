Bastø Fosen satser på ny ferje

Nyheter

Den 23. oktober ble det kjent at Samferdselsdepartementet satte foten ned for utredningen som skulle finne en erstatning for ferjesambandet mellom Horten og Moss. Dette ferjesambandet drives av Torghatten ASAs datterselskap Bastø Fosen AS.

Bastø Fosen frakter hvert år 3,6 millioner reisende over dette ferjesambandet. Dette gjør sambandet til Norges største ferjesamband, betjenes av fire ferjer og selskapet har nesten 200 ansatte. Selskapet omsatte i 2017 for 451 millioner kroner, noe som er en økning fra 389 millioner kroner i 2016.

Bygger ny ferje

Den 8. november ble det sendt ut informasjon til alle ansatte i Bastø Fosen om at selskapet hadde kontrahert en ny ferje til sambandet Moss-Horten. Det er T-Finans AS som bygger og skal leie ut ferjen til Bastø Fosen AS. Dette selskapet er 100 prosent eid av Torghatten ASA.

– Den nye ferja bygges slik at den har mulighet for å bli 100 prosent elektrisk. Med andre ord et betydelig miljøprosjekt, sier Brynjar Forbergskog konsernsjef i Torghatten ASA til BAnett.

Dette er den fjerde nye ferja i sambandet på kort tid og denne skal erstatte Bastø III.

Øker kapasiteten

Den nye ferja som bygges skal være basert på samme design som Bastø IV, V og VI, men med et endret fremdriftsmaskineri. Disse tre ferjene er de nyeste i sambandet. Ferjen er bestilt som en hybrid, men er tilrettelagt for å kunne gå kun på elektrisitet. Dette er mulig ved at det etterinstalleres en større batteripakke når det er tilrettelagt for ladestrøm i Horten og Moss. Bastø Fosen forbereder også en eventuell elektrifisering av Horten-Moss-sambandet for å gi en ytterligere miljøgevinst.

– Den nye ferjen vil også bidra til økt kapasitet i sambandet, sier Brynjar Forbergskog.

Ferjen er bestilt på Sefine Shipyard i Tyrkia, der Bastø IV og V er bygd. Forventet levering er satt til oktober 2020. Bastø III vil i løpet av år 2020 bli solgt til Torghatten Nord.

