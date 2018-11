Coop Helgeland ser sørover

Nyheter

Coop Sør-Helgeland vedtok i januar fusjonen med Coop Nordland, som nå er gjennomført. Nå vurderer også Coop Helgeland, som har butikker i Alstahaug, Herøy, Vefsn, Rana og Hemnes, fusjon - med Coop Midt-Norge.

Coop Midt-Norge er Norges nest største samvirkelag med butikker i 19 kommuner fra Vikna i nord til Melhus i sør. Coop Midt-Norge har over 186.000 medlemmer og eier og driver nærmere 100 butikker.

Har gjort sonderinger

- Styret i Coop Helgeland har vedtatt å igangsette et mulighetsstudie for å kartlegge effektene ved en eventuelle fusjon med Coop Midt-Norge. En slik utredning er nødvendig for å få et optimalt grunnlag når styret i Coop Helgeland skal ta en endelig vurdering av om en fusjon er veien å gå for fremtiden, heter det i en pressemelding fra Coop Helgeland.

- Årsmøtet i Coop Helgeland vedtok i desember 2017 å vurdere ulike fusjonsalternativer mot det å fortsette som eget lag. Etter å ha gjort noen sonderinger er konklusjonen at et mulighetsstudie med Coop Midt-Norge er rett nå, sier Toril Valla, styreleder i Coop Helgeland i meldingen.

Virksomhetsoverdragelse

- Geografisk nærhet er viktig. Samtidig har Coop Midt-Norge en sterk markedsposisjon og god økonomi. Dette kan gi oss enda mer konkurransekraft og bidra til å skape fordeler for våre kunder og medlemmer. Solid organisering er også en viktig faktor som gir trygghet for våre ansatte. En eventuell fusjon blir som en virksomhetsoverdragelse, og vil ivareta alle ansatte i Coop Helgeland, sier Per B. Brochmann, administrerende direktør i Coop Helgeland.

