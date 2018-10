Aurora Adolfsen ny leder for ungdommens fylkesråd

Nyheter

Ungdom fra hele fylket var i helgen samlet til Ungdommens fylkesting 2018, hvor det ifølge Nordland fylkeskommunes pressemelding var mange gode debatter, stor iver, stort engasjement og lek og latter.

Tre fra Sør-Helgeland

Det ble valgt nytt ungdommens fylkesråd, og leder ble Aurora Cathrin Eidem Adolfsen fra Vega. Lasse Rene Kolsvik fra Bindal sitter også i ungdommens fylkesråd, mens Franz Rolfsvaag fra Brønnøy ble varamedlem.

- Gratulerer til nyvalgt Ungdommens fylkesråd og til leder Aurora Cathrin Eidem Adolfsen og nestleder Max Gårdvik Hoffman. Det varmer å høre Auroras oppfordring om å snakke med hjertet og at ungdommene med det går til oppdraget med større begeistring og entusiasme, sier fylkesordfører Sonja Alice Steen i sin kommentar.

Fylkesråd i 18 år

- Jeg er stolt over at vi i Nordland i 18 år har hatt et medvirkningsorgan for ungdom. Hensikten er å ha et forum der de unge stemmene i Nordland, ungdom som ikke nødvendigvis er partipolitisk engasjert, skal kunne snakke på vegne av all ungdom i fylket vårt. Fylkestinget har med dette sagt noe om at de vil ta ungdoms meninger og synspunkter på alvor. Under åpningen av hvert fylkesting holder Ungdommens fylkesråd tale til oss, og vi lytter aktivt til det ungdommen har å si. Jeg tenker at vi er godt rustet på å følge opp endringene i kommuneloven som nå pålegger oss å ha et medvirkningsorgan for barn og unge.

Det nyvalgte Ungdommens fylkesråd består av:

Aurora Cathrin Eidem Adolfsen, Vega (leder)

Max Gårdvik Hoffman, Nesna (nestleder)

Faste representanter:

Henning Karlsen, Vestvågøy

Oda Regine Elvenes, Sortland

Elias Trones, Fauske

Helmine Stormo Pettersen, Meløy

Benedicte Marie Finneide, Rana

Lasse Rene Kolsvik, Bindal

Bisma Aleem Baloch, Leirfjord

Vararepresentanter:

Rikke Lien, Vefsn

Franz Rolfsvaag, Brønnøy

Rebekka Wenberg, Meløy

Håvard Bergseng Rødsand, Bø