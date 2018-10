Hvorfor er denne mannen kjent?

Nyheter

På Sømnamessa stilte Brønnøysunds Avis med egen Sømna-quiz. Mange prøvde seg, og flere hadde alt rett. Blant de som leverte utfylt quiz har avisen trukket Aivi Vågan som vinner. Hun har fått et seks måneders komplett-abonnement.

Ville du klart quizen? Test deg selv her. Svarene står helt nederst, og det ligger også hjelp i noen av spørsmålene.

BAs Sømna-quiz

1 Under Sømnamessa er det Johnny Cash-konsert. Hva var kallenavnet til countrymusikeren?

A Bass man

B Deep Throat

C The man in black

2. Nordnorsk pensjonistskole har markert sitt jubileum. Hvor mange år har skolen eksistert?

A 30 år

B 25 år

C 40 år

3. Hva er det høyeste fjellet i Sømna?

A Bjørufjellet

B Kjørsvikfjellet

C Lysingen

4. Sømna idrettslag ble stiftet i 1922, da tre klubber slo seg sammen. Hva het de?

A Berg IL, Vik IL, SK Gli

B Berg IL, Vik IL, Sund IL

C Berg IL, Vik IL, Dalbotn sportsklubb

5. Fotballkampene mellom heimkommarlag og hjemmelag er populære under Sommardagan i Sømna. Hvem vant i år?

A Hjemmelag-damene og heimkommar-herrene

B Heimkommar-damene og heimkommar-herrene

C Heimkommar-damene og hjemmelag-herrene

6. Hvorfor er sømnaværingen Sigmund Grønmo kjent?

A. Han var en dyktig fotballspiller

B Han var med i Idol

C Han har vært rektor ved Universitetet i Bergen

7. Fire partier er representer i Sømna kommunestyre. Hvilke?

A Sp. Ap, Tverrpolitisk liste og KrF

B Sp, Ap, Krf og Fremskrittspartiet

C Sp, Ap, Tverrpolitisk liste, Fremskrittspartiet

8. På Berg har det vært sykkelfabrikk. Hva var varemerket til syklene?

A Sømna-sykkelen

B Lysingen

C Torghatten

9. Når var Sømna en del av Brønnøy?

A 1964- 1977

B 1971 - 1980

C 1900 – 1977

10. Hva heter filmen som ble spilt inn i Sømna og fikk premiere i 2011?

A Drømmehesten

B Til siste hinder

C Kehilan, kom hjem

Fasit:

1 C

2 A

3 C

4 A

5 B

6 C

7 C

8 C

9 A

10 B