Ny historiebok avliver myte om nordlandsbunaden

Årbok for Helgeland 2018 er den 49. årboken fra historielaget, og opplaget er på 1.300. Den omfatter 17 artikler om liv og virke på Helgeland i tidligere tider.

Nytt om bunaden

Artiklene har et stort tematisk spenn fra hus og hjem, skole og kultur, helse og næring til spor i jord og kald krig. Boken inneholder blant annet nytt stoff om nordlandsbunaden.

- Det har lenge vært hevdet at til grunn for bunadsbroderiet lå to tøystykker kalt «bringeklut» og «lomme» fra «kona i Røyten». Kari Sommerseth Jacobsen fastslår i sin artikkel at det verken er snakk om «lomme» eller «bringeklut», men heller to deler av en brodert kvinnelue. Hun identifiserer også «kona i Røyten» og kommer med forslag til hvordan broderiet kan ha blitt til, skriver utgiverne.

Arkeologisk undersøkelser på Myrmoen i Drevja tyder på at den eldste kjente åkeren i Nord-Norge lå der. I artikkelen til Birgitta Berglund og Thyra Solem får leseren en innføring i hvordan en arkeolog og en botaniker samarbeider om å tolke spor etter mennesker over et langt tidsrom.

Nøstvik kirke og Emelius

Jon Suul skriver om de eldste bevarte trekirkene på Helgeland, blant annet Nøstvik kirke i Velfjord som er den eldste bevarte trekirken i Nord-Norge, fra 1674. Her fins gjenbruk av gamle bygningsdeler og gjenstander fra den gamle stavkirken (revet 1670), blant annet en bokstavaltertavle og et alterbord.

Ingvar Andersen skriver om livet og diktningen til Emelius i Kvalholmen, Vegas kjente trubadur, som har beskrevet dagliglivet på kysten. Hans viser lever fortsatt og forteller om en tid som var preget av hardt arbeid mellom holmer og skjær, men også av gode dager med godt humør og mye latter.

Tor Martin Leines Nordaas skriver om Hornmusikken Fram som blir 100 år i 2019. Her får vi høre historien om det som begynte som et «partikorps», men som i dag ikke har noen politisk tilhørighet. Vi får høre om personer som har preget korpset, om korpsturer og opptredener, og begivenheter som har satt sitt preg.

Kald krig

Are Andersen har en fyldig artikkel om laksens betydning for bosettingen i Vefsnfjorden fram til 1970-tallet og om ishuset ved Fustvatnet. Vi får en grundig innføring i redskaper, praksis og steder forbundet med fiske etter laks i fjorden samt frakt og omsetning av fisken.

Roald Hansen forteller historien om mannen som bygde «Fagerheim» eller «Zahlgården» i Sandnessjøen – Julius Heitmann. Han kom fra enkle kår i Hemnes, ble lensmann i Alstahaug og en av stifterne av Stamnes sparebank, men ble hårdt rammet av skjebnen ved at hans kone døde brått og han selv ble suspendert fra lensmannstillingen. Han endte sine dager som hestekjører og dagarbeider.

Oddvar Ulvang tar for seg kald krig på Helgeland i en artikkel om tre tekniske anlegg; omegastasjonen på Bratland i Lurøy, kystradarstasjonen på Træna og kommunikasjonsstasjonen på Vardefjell i Vefsn. Vi får høre om bakgrunn, oppbygging og drift og avvikling av disse stasjonene. En tidsepoke preget av mistenksomhet og opprustning blant stormaktene og deres allierte.

Om lærerutdanningen

Ann Kristin Klausen forteller historien til Barbara Baarsen som etablerte seg som fotograf på Mo i Rana i 1903. Hun fotograferte fra anleggs- og driftsperioden til gruveselskapet DIOC i Dunderlandsdalen. Hun opprettet et tidsmessig atelier i Mo sentrum og fotograferte enkeltpersoner, grupper og sammenkomster. Hun reiste også rundt på Helgeland og fotograferte. Hennes bilder har høy kvalitet og gir et interessant bilde av tidligere tider både i Mo i Rana og på Helgeland.

Sven Erik Forfang tar for seg «100 år med lærerutdanning på Nesna» i en artikkel. Her får vi høre om bakgrunnen for etableringen av en privat lærerskole på Nesna i 1918, de krevende første årene, statlig overtakelse i 1924, skoledrift under 2. verdenskrig, vekst i etterkrigstiden, perioden som selvstendig høgskole og de siste årene med fusjon og omstilling.

Årbok for Helgeland er et dugnadsprosjekt for Helgeland Historielag hvor medlemmer og andre bidrar med artikler. Gjennom denne frivillige innsatsen bidrar årboka med midler til historielagets virksomhet, blant annet utgivelsen av flerbindsverket Helgelands Historie.