Kreftforeningen har tjent 20 millioner på bursdagsgaver via Facebook

Det er NRK Nordland som skriver at det er ett år siden Facebook åpnet opp for at folk kunne starte egne innsamlingsaksjoner på bursdagen. For organisasjoner som kun baserer seg på innsamlede midler og gaver, har det vært en stor suksess.

Pressesjef i Kreftforeningen, Andreas Bjørnstad, sier til NRK at de på ett år har fått inn 20 millioner kroner. Totalt har det vært cirka 9000 aksjoner.

– Vi opplever en formidabel økning i gaver gitt via Facebook. De har laget en teknologi som gjør det enkelt for givere, sier Bjørnstad.

Han forteller at de i oktober i fjor registrerte 206 innsamlinger som til sammen ga Kreftforeningen 356.000 kroner. I september i år var det 2404 aksjoner. Det ble samlet inn 2.9 millioner kroner.

– Vi er imponert over det engasjementet vi ser i sosiale medier, og rørt over at så mange donerer gaver til oss, sier Bjørnstad til NRK.