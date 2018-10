Nyheter

Fra mandag 15. oktober og cirka fire uker fremover vil MF Bognes trafikkere sambandet Vennesund - Holm, melder TTS.

- Det medfører at det ikke er tillatt med transport av farlig last (ADR) disse ukene. Dette grunnet planlagt verkstedopphold for MF Lysingen. Det vil bli annonsert ADR turer med Ramtind i perioden, skriver trafikkselskapet.

Følg skipstrafikken her.