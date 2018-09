Brønnøy får 465.000 i støtte til Toftsundet barnehage

Nyheter

Etter forhandlinger med støttepartiet KrF vedtok regjeringen i mai å bevilge 100 millioner kroner til å oppfylle den nye bemanningsnormen i barnehagene i Norge.

Toftsundet fikk penger - ingen andre

Aftenposten melder tirsdag at fordelingen nå er klar. 40 millioner går til kommunale barnehager, mens 60 millioner går til private barnehager. Bare én barnehage på Sør-Helgeland er tilgodesett: Toftsundet barnehage, en kommunal barnehage i Brønnøy, har fått 465.116 kroner.

– Vi har valgt å gi 60 prosent av tilskuddene til private barnehager som en del av en overgangsordning, for at de skal kunne begynne å oppfylle kravene allerede fra i høst. De private har fått mest, rett og slett fordi de private har hatt størst behov, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF) til avisen.

KrF-politikeren understreker også at små barnehager, og ideelle private barnehager, er prioritert

- Mange av disse barnehagene hadde risikert å bli lagt ned uten ekstra midler, sier Grøvan til Aftenposten.

Pengene overføres fortløpende fra og med denne uken.

Privat barnehagestyrer: - Litt urettferdig

Styrer Nina Reitan ved den private Sylteren barnehage i Brønnøy sier til barnehage.no at hun synes det er urettferdig at hennes barnehage, som allerede har innfridd bemanningsnormen, ikke får penger.

- Det er jo egentlig litt urettferdig at vi, når vi over tid jobber for å oppfylle de kravene som kommer, så får vi ikke ekstra penger, mens vi hadde fått det dersom vi ikke hadde prioritert som vi gjør, sier Nina Reitan.

Kommunestyret i Brønnøy vedtok i 2015 å redusere bemanningen i de kommunale barnehagene, et vedtak som ble iverksatt fra august 2016. Fra høsten 2018 måtte kommunen oppbemanne igjen for å møte den nye normen. Siden overføringer fra kommunen til de private barnehagene er basert på hva kommunen har brukt på de kommunale barnehagene to år i forveien vil overføringene til de private barnehagene for halve 2018, 2019 og halve 2020 bli redusert fordi kommunen andre halvår 2016, i 2017 og første halvår 2018 hadde redusert bemanning og dermed reduserte kostnader. I andre halvår 2018, 2019 og første halvår 2020 vil de private barnehagene derfor være nødt til å drive med flere ansatte per barn enn kommunen gjorde da tilskuddet ble utregnet. Men likeledes kunne de private barnehagene også velge å drive med sammenlignbart færre ansatte enn tilskuddet de mottok i årene fram til og med 2018 var beregnet på.

- Vi kommer til å merke det godt nå. Vi skal alltids klare oss, men det blir et par magre år med knallhard prioritering før vi igjen merker effekten av at kommunen må oppbemanne i barnehagene sine for å innfri normen, sier Nina Reitan til barnehage.no

Barnehage.no oppgir å være et redaksjonelt produkt som eies av PBL (Private Barnehagers Landsforbund), en interesse-, service- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager i Norge.