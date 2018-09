Kommunetoppene i Bodø tjener 181.000 kroner mer enn sine Brønnøy-kolleger

Nyheter

I et leserinnlegg fredag skriver Gjertrud Krokaa "Om virkeligheten i Brønnøy kommune". Krokaa mener lederlønningene i Brønnøy er "skyhøye" og viser blant annet til statistikk fra frifagbevegelse.no for å underbygge sin påstand.

Ifølge tallene fra frifagbevegelse.no har "toppledelsen" i Brønnøy en snittlønn på 764.928 kroner. Den samme statistikken viser at Bodø (708.360 kroner) og Rana (730.068 kroner) ligger betydelig lavere på lista. Brønnøy har, ifølge statistikken fra frifagbevegelse.no, de høyeste topplederlønningene i fylket - og kommer også høyt opp på lista i Norge.

Toppledere i Brønnøy mot mellomledere i Rana/Bodø

BAnett har sjekket statistikken Krokaa viser til, og det viser seg at de tre kommunene melder inn lønnsstatistikk ulikt. Brønnøy kommune har avvikende innmelding av lønnsstatistikk sammenlignet med de fleste andre kommuner i Norge. Frifagbevegelse har hentet sine tall ved å be om innsyn og gjennom personaladministrativt informasjonssystem (PAI). De har deretter presentert statistikken gjennom ulike kategorier, basert på hvilket kapittel i hovedtariffavtalen for KS-området de sorterer under. Det oppgis følgende forklaring på "toppleder"-statistikken frifagbevegelse presenterer:

• Toppledere (kapittel 3 i HTA): Dette gjelder øverste administrative ledelse. Dette inkluderer rådmann, kommunalsjef, virksomhetsleder, rektor og assisterende rektor, avdelingsleder og fagleder. Disse utgjør rundt 16.500 årsverk. Lønnsutviklingen forhandles lokalt mellom kommunen og lokalt tillitsvalgte.

Økonomisjef Frank Nilssen forklarer at Brønnøy i forbindelse med omorganiseringen i 2016 valgte å flytte alle ledere under toppledelsen (avdelingsledere, fagledere, rektorer) fra kapittel 3 i hovedtariffavtalen til kapittel 4, som regulerer vanlige ansatte. Brønnøy melder derfor kun inn rådmannen og hans ledergruppe, pluss hovedtillitsvalgte, under kapittel 3. BAnett har vært i kontakt med HR-avdelingene i Rana og Bodø kommune og får der bekreftet at de melder inn både rektorer og avdelingsledere med personalansvar under kapittel tre. I praksis betyr dette at en sammenligning av toppleder-statistikken for Brønnøy mot Rana og Bodø basert på tallene fra frifagbevegelse.no blir en sammenligning mellom elleve personer fra toppledelsen og hovedtillitsvalgte i Brønnøy mot et mangedobbelt antall ansatte som inkluderer både toppledere, avdelingsledere, rektorer og fagledere i Bodø og Rana.

Fakta Slik har frifagbevegelse.no hentet ut tallene. Kilde: Frifagbevegelse.no Fagbladet (frifagbevegelse.no) skriver at de har hentet ut rådmanns-lønninger fra kommunene ved hjelp av innsynsbegjæring.

LO-avisa opplyser at de øvrige tallene er hentet slik: De øvrige tallene er hentet fra personaladministrativt informasjonssystem (PAI), som KS hegner om. Tallene er basert på gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 01.12.2016. Dermed er lønnsøkningen for 2017 ikke med. Denne var på 2,5 prosent. Eventuelle tillegg er inkludert, men ikke overtid. Feilrapportering eller systematiske feil kan ha oppstått. Endringer i kommunene annet enn lønnsjustering kan gi utslag, spesielt i små kommuner med få ansatte. Ett eksempel er nedleggelse av kommunale selskaper.

- Denne gruppen, som for mange kommuner ligger i kapittel 3 i HTA, ligger i all hovedsak i kapittel 4 i Brønnøy kommune. Det er kun toppledergruppen som ligger i kapittel 3 i Brønnøy. Snittlønnen for «toppledere» slik det er definert i denne statistikken er for Brønnøy kommune 583.000 kroner. Da er hele toppledergruppen inkludert sammen med alle rektorer, avdelingsledere og fagledere. Hvis vi kun tar med de åtte i toppledergruppen, pluss rådmann og HTV stemmer statistikken og tallene våre med det som står under "toppledere" på frifagbevegelse.no. Men dette er ikke gjort i det øvrige kommunene som det sammenlignes med, sier Frank Nilssen.

620.000 for "topp 58"

Nilssen tror imidlertid tallene som beskriver "toppledere" på frifagbevegelse for de fleste kommuner er basert på ansatte med personansvar.

- Hvis man tar alle ledere med personalansvar i Brønnøy så får man en gruppe på 58 personer som har en snittlønn på 620.000, sier Nilssen.

Bruker man dette tallet til sammenligning med tallene fra frifagbevegelse.no for Rana og Bodø vil lønnsstatistikken for de tre kommunene se slik ut:

Rana: 730.068

Bodø: 708.360

Brønnøy: 620.000

Snittlønn toppledelse i Bodø: 1 million

De reelle tallene for snittlønn kun for toppledelsen i de tre kommunene gir et helt annet bilde. BAnett har fått tall fra Rana og Bodø kommune, og har fjernet hovedtillitsvalgte fra Brønnøy-tallene. En sammenligning mellom den rene toppledelsen, og med toppledelse menes her rådmann, assisterende rådmann og de øverste lederne på hvert område (kommunaldirektører, områdesjefer og virksomhetsområdeledere), ser slik ut:

Snittlønn Bodø (Rådmann + sju kommunaldirektører): 1.021.000

Snittlønn Rana (rådmann + seks komunalsjefer): 877.668

Snittlønn Brønnøy (Rådmann + åtte områdesjefer): 840.000

Økonomisjefen: - Dette er ikke epler og pærer engang

Økonomisjef Frank Nilssen i Brønnøy mener statistikken i Krokaas leserinnlegg ikke er relevant for å sammenligne lederlønninger i de tre kommunene det vises til.

- Nei. Man sammenligner ikke epler og epler her, det er ikke epler og pærer engang når kommunene har rapportert inn tall så ulikt.

Han har imidlertid forståelse for at folk reagerer på statistikken, slik den framstår på frifagbevegelse.no.

- Det forstår jeg godt. Hvis lederlønningene for de gruppene som defineres av frifagbevegelse hadde vært 765.000 i Brønnøy så er det ikke rart at man reagerer. Men tallene bak denne statistikken er beviselig feil, sier Nilssen.

I denne saken finner du mer lønnsstatistikk fra Brønnøy kommune.

Krokaa stod på sitt

BAnett gjorde før publisering Gjertrud Krokaa oppmerksom på at statistikken hun brukte i leserinnlegget ikke ga en reell sammenligning av lederlønninger i de tre kommunene. Hun ble oppfordret til å ta forbehold om at statistikken var basert på ulike utvalg for de tre kommunene. Krokaa ga da til svar at Brønnøysunds Avis måtte trykke innlegget hennes slik hun hadde skrevet det, eller ikke i det hele tatt.

Ansvarlig redaktør Matti Riesto valgte å trykke leserinnlegget, og forklarer dette slik:

- I en åpen debatt hender det at «epler og pærer» sammenlignes, og da er det viktig at pressen rydder opp i begreper og fakta. Gjertrud Krokaa ble gjort oppmerksom på det avisen visste om statistikken og er nå velkommen til å kommentere hva hun synes om de reelle tallene. For øvrig synes jeg innlegget hennes – og de andre som har kommet i samme sak – har verdi som meningsytringer i en viktig debatt i Brønnøy.

Avisen har stilt følgende spørsmål til Gjertrud Krokaa:

- Hvorfor ville du ikke ta et forbehold i ditt leserinnlegg om at statistikken var basert på ulike utvalg fra de tre kommunene?

- Grunnen er at det uansett hvilke statistikk som brukes er hevet over enhver tvil at lederlønningene i Brønnøy kommune ligger høyt. Jeg går ut fra at avisen ikke mener ledelsen i Brønnøy kommune bør ligge øverst i Nordland, og at hvis man ønsker et riktigere bilde, tar for seg omkringliggende kommuner, samt kommuner i samme størrelsesorden. Det ville også være på sin plass at avisen da sammenligner lønnsnivået for ansatte på gulvet med lønnsnivået for de øverste lederne, samt sammenligner med avdelingslederne, og prosentvis lønnsøkning for øverste ledelsesnivå de siste fire årene. En lønn på 800.000 og over det, er en svært høy lønn innenfor KS, uansett hvordan man snur og vender på det, men hvis Brønnøysunds Avis mener noe annet er jo det opp til dere.