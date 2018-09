Fatalt gassutslipp i nordlandsfjøs

Nyheter

Det er i Vestvågøy på Bøstad at en gård med geiter har fått et gassutslipp. Det kan ha gjort skade på folk, og har drept fire dyr.

Det var for en time siden politiet i Nordland meldte at "2 personer er tatt til sykehus for sjekk. 4 dyr er sålangt døde, veterinær på tur til stedet for sjekk av resterende besetning".

Politiet opplyser til NRK at gassutslippet har skjedd på en gård med geiter. Det er hydrogensulfidgass som har spredd seg. Det var i sjutida i kveld at politiet meldte om gassutslipp i fjøs på Bøstad, Vedalsfjorden.

"Nødetatene på stedet, utlufting er foretatt. En person tilses av ambulansepersonell", står det i politiets tvittermelding.