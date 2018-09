Ny forskning viser at lusegift er farligere enn antatt

Nyheter

Det er forskere ved IRIS, et uavhengig og internasjonalt forskningsinstitutt i Stavanger, som har forsket på miljøeffekter av kjemikalier brukt på lakselus.

Det er NRK Trøndelag som gjengir forskningsrapporten. Forskningen viser at hydrogenperoksid skader og dreper reker – selv når kjemikalien er veldig fortynnet.

– Halvparten av rekene døde da de fikk to timer eksponering av 100 ganger fortynnet oppløsning i forhold til det som brukes i oppdrett, altså 15 mg per liter, sier seniorforsker ved IRIS, Renée Bechmann, til NRK.

Hun leder et pågående forskningsprosjekt som startet i 2017 og som varer ut 2019. Prosjektet er finansiert av både Forskningsrådet og EU, samt kjemikaliegiganten Solvay. Ved siden av hydrogenperoksid, blir også deltametrin og azametifos testet på reker. Fra før av finnes ingen tilsvarende forskning internasjonalt, opplyser Bechmann til NRK.

– Det finnes ingen forskning på effekter av disse kjemikaliene på dypvannsreker, men det finnes forskning på andre arter. På grunn av rekefiskernes bekymringsmeldinger er det viktig å finne ut om Pandalus borealis er spesielt følsom for disse kjemikaliene, sier forskeren.

Det har ifølge NRK manglet dokumentasjon på det som rekefiskere lenge har hevdet – at kjemikaliebruken fra oppdrettsnæringen tar knekken på krepsdyr og reker i områder der de brukes.

Senest januar i fjor skrev Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), som finansieres av næringen selv, at det fremdeles er et «kunnskapshull om mulige effekter på det nærliggende miljøet, og det er et stort behov for å evaluere dette.»

Fiskarlaget: - Vi kan dokumentere at lusemidler dreper krepsdyr Norges fiskarlag legger egne undersøkelser på bordet og krever at politikerne strammer inn regelverket for oppdrettsnæringen ytterligere.

Merkbar reduksjon i rekebestanden Nordland Fylkes Fiskarlag ønsker svar på hvorfor det er slik.

Bransjen bruker mindre lakselusmidler, men fortsatt for mye I 2016 var det for første gang en nedgang i bruk av lakselusmidler.

Brønnøyfisker anmelder oppdrettere og rederi Tor Inge Larsen er anmeldt og går selv til anmeldelse.