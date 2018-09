Tolv medaljer første dag for Sømna IL i Lerøy-lekene

Nyheter

I helga arrangeres Lerøy-lekene i Måndalen for kretsene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Lerøy-lekene er friidrettsleker som Norges Friidrettsforbund arrangerer for 13- og 14-åringer. Utøverne tas ut til et kretslag. Dette er en kretskonkurranse, og den beste deltakeren fra hver krets i hver øvelse/klasse, skaffer poeng til sin krets. Det vil si at selv om man ikke kommer på 1.plass, skaffer man poeng til laget sitt.

Nordland krets har 30 utøveer, hvorav 10 av de i år er fra Sømna.

Etter dag en leder Nordland kretskonkurransen foran Troms. Sømnautøverne har tatt medalje i

G13:

Bronse til Khalid i kappgang 6,49,03

Bronse til Waldemar på 60m hekk 10,86

Bronse til Waldemar på 600m 1,44,01til

Sølv Brage i spyd 33,21m

Bronse til Waldemar i spyd 29,88m

Sølv til Brage i slegge 28,43m

J13:

Gull til Hedda på slegge 29,45m

Gull til Emma i spyd 27,397

Sølv til Hedda i spyd 27,27

J14:

Bronse til Iselin i kappgang 6,26,17

Gull til Iselin på 200m 26,82 - 1021 tyrvingpoeng!

Sølv til Tiril på 60m hekk 10,57

Lise Bjøru, Sømna IL