Skal ha utgitt seg for å være fra brannvesenet - det var han ikke

Nyheter

I en facebookpost forteller en lokal kvinne om at hennes mor i Brønnøysund ble besøkt av en mann som hevdet han representerte brannvesenet i Vefsn.

BAnett har vært i kontakt med en mann som så mannen kjøre vekk fra stedet. Bilen var ifølge ham en mørk stasjonsvogn, som ikke hadde noen logoer eller merking.

– Vi spekulerte litt om hvorfor han dro rundt og spurte etter brannvarslere og ikke viste dokumentasjon fra brannvesenet. I Brønnøy er det jo feiervesenet som står for sånt, sier mannen til BAnett.

Ikke fra brannvesenet

Brannsjef Geir Johan Hanssen er tydelig på at dette ikke er en representant for Brønnøy brann- og redningstjeneste, og heller ikke for kollegene i Vefsn.

– Vi har fått melding om det, det har politiet og. Det er ingen fra brannvesenet som gjennomfører en sånn kontroll for å komme og se på en brannvarsler. Kommer vi på tilsyn er vi uniformert og har identifikasjon. Vi har også en begrunnelse for hvorfor vi kommer, og selger ingenting, sier Hanssen til BAnett.

Finnes også redelige firma

Han understreker at det finnes ærlige og redelige private firma som selger ting.

– De har som regel med seg dokumentasjon, kan vise til at de kommer fra et firma, og det virker troverdig. Som regel har de også en bekledning som identifiserer dem med firmaet, og legitimasjon. Alt annet bør man rett og slett avise, sier brannsjefen.

– Hva bør man gjøre om noen utgir seg for å komme fra brannvesenet, og ikke kan legitimere seg?

– Om man får slikt bør man ringe politiets operasjonssentral med en gang.

– Kan være forsøk på svindel

– Hva tenker du om dette, gitt at det stemmer at noen har prøvd å utgi seg for å komme fra brannvesenet?

– Om det er et faktum, så er det et forsøk på svindel. Det er alltid noen som vil utnytte offentlige tilsynsordningen for å trenge seg inn på en sånn måte, men igjen vet jeg ikke hva som har skjedd, jeg har fått det beskrevet av en tredjeperson.

Han understreker videre at brannvesenet på tilsyn alltid legitimerer seg, går i uniform og kjører faste kjøretøy merket med brannvesenets emblem og fagmerke.