Nyheter

Siste: Klokken 10.50 melder TTS at ruten gjenopptas med avgang kl. 11.00 fra Vennesund. Det tas værforbehold ut over dagen.

Klokken 09.21 melder Torghatten trafikkselskap (TTS) at ferjesambandet Vennesund-Holm på Fv 17 er stengt.

– Sambandet er stengt inntil videre, grunnet sterk vind, melder TTS.

Klokken 09.23 melder Portwind.no at vindhastigheten i Brønnøysund er 14 m/s, altså stiv kuling, med hastigheter opp mot 23 m/s, altså liten storm i kastene.