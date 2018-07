Nettrøbbel for Helgeland Sparebank

Nyheter

BA har mottatt tips om at kunder av Helgeland Sparebank opplever problemer med å logge inn på nettbank-tjenestene.

IT-sjef ved banken, Øystein Sekse Øye, sier det har vært litt trøbbel med mobil- og nettbank siden halv elleve i dag.

- Det har vært ustabilt, og tidvis utilgjengelig, sier han, men legger til at de og driftsleverandør Evry jobber med saken.

- Status nå er at det er bedre, men ustabilt. Noen kan oppleve at det fungerer, andre ikke. Vi har ingen tidshorisont på når det er løst, sier han, men beroliger at han tror det vil være i orden i løpet av dagen.