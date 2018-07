Tangkurs på Nes

Nyheter

Der fikk folk lære om tang, og hvordan vi kan bruke det i maten vår.

Berit Nyland, ble med i siste liten på kurset, siden det var en ledig plass igjen.

- Vi lager alt for lite tang her i Norge. De lager det mer i Sverige og Island. Vi bør være flinkere å lage ting med tang, sier Berit Nyland.

Tang og sjokolade

Linda Bergåker er en av de som var med på kurset.

- Syns det er veldig spennende og artig å prøve noe nytt, forteller hun.

-Jeg har aldri brukt så mye tang i mat før, men er veldig glad i fisk og skalldyr.

- Tang og sjokolade var en ny kombinasjon, forteller Linda Bergåker og sier at hun kommer til å bli flinkere til å bruke tang i maten.

Lena Fagerwing var hun som holdt kurset på Nes om Taste of Salt.

En tilvenning

- Taste of Salt er en bedrift som fokuserer på havet. Jeg er marinebiolog, forteller hun.

Hun liker havopplevelser og å smake på ting som vi finner i fjæra.

- Taste of Salt har fantes i ti år, men på Vega har det vært i to 2 år, forteller Lena Fagerwing.

Lena forteller også om at hun har hatt noen kurs nå iløpet av de to årene. Hun forteller også om at hun kommer til å fokusere mer på forskjellig sjømat, som man ikke har brukt før, i framtiden. Hun håper på at flere og flere tør å ha tang i maten, siden det er bra for helsa og finnes rett utenfor døren. Og at man må prøve flere ganger før det begynner å smake godt.

Trine S.Andersen og Emma Wika Nergård

Bilder og tekst

Denne saken er laget av Vegadagan mediesenter, et samarbeid mellom Brønnøysunds Avis og Vegadagan.