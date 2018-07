Røyklukt fra svenske skogbranner siver inn over Trøndelag og Helgeland

Nyheter

Onsdag morgen får BAnett tips om at det lukter brent i Vik sentrum og at det ligger en gråbrun dis over Vikvågen. Også i Velfjord skal det være røyklukt.

Politiets operasjonssentral for Trøndelag har sannsynligvis svaret. De melder følgende:

- Vi har fått flere meldinger om røyklukt i skogen. Ifølge Trøndelag brann- og redningstjeneste er det røyklukt som kommer inn fra Sverige, der det er flere skogbranner.

Ifølge Aftenposten brant det tirsdag minst 80 steder i Sverige. Bemanningen er ikke tilstrekkelig, og landet får nå hjelp fra Italia, som har sendt to brannfly.

Skogbrannene omtales som de verste i moderne tid. Hardest rammet er fylkene Dalarna, Jämtland og Gävleborg. Jämtland grenser til Hedmark og Trøndelag.