Ekspert: «Kollektive sykemeldinger» fra piloter kan være ulovlig aksjon

Nyheter

Det melder NRK Finnmark.

Det er arbeidsrettsekspert og advokat Thomas Benson som sier dette til etermediet.

– Jeg tror vi nærmer oss det vi kaller en kollektiv sykemelding, sier han.

Han mener antallet piloter som ikke er «fit for flight» samtidig er veldig høyt, og at om det er en organisert aksjon, så er det ifølge ham et klart brudd på tariffavtalen.

– Man kan ha en forhåndsvarslet politisk demonstrasjonsaksjon, men ikke kollektive sykemeldinger. Det vil være ulovlig, sier han.

Norsk flygerforbund sier til NRK Finnmark at det ikke er snakk om en koordinert aksjon.

– Nei, det vil jeg avvise på det mest bestemte, sier forbundsleder Yngve Carlsen til NRK.