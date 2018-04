Redningsskøyta er tilbake i tjeneste

Nyheter

13. april meldte RSRK Brønnøysund at "UNI Helgeland" midlertidig var tatt ut av tjeneste grunnet problemer med turboen på den ene motoren. Man ventet på deler for å få reparert dette.

Testkjøring

Nå er redningsskøyta tilbake i normal beredskap etter at motordeler er skiftet og vellykket testkjøring gjennomført.

Per Kåre Hatten, leder for RSRK Brønnøysund, oppfordrer også andre båteiere om å ta en runde på fartøyet før sesongstart: å sjekke filter, drivstoff og eventuelt batteri slik at man kan unngå driftsstans.

Sjekk vesten

I morgen er det også den årlige sjekk vesten-dagen, hvor Redningsselskapet oppfordrer alle til å sjekke redningsvesten. Les mer om det her.