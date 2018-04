Fv771 i Nærøy har rast ut

Nyheter

Politiet i Trøndelag melder onsdag at det har gått et steinras i Nærøy som har tatt med seg Fv771 i området Kvernan langs Årsetfjorden, som har tatt med seg veien ut i sjøen. Veien er ikke farbar.

– Vi hørte at det braket veldig, og kikket rundt for å se hva det var. Da så vi at det løsna i fjellet og at det ble en stor røyksky, forteller Frida Isadåra Årseth til Namdalsavisa, som også melder at raset fant sted om lag klokken 19.00 onsdag kveld.

Hun bor ifølge avisen på andre siden av fjorden og ble vitne til raset.

En nabo til raset skal ifølge avisa ha satt opp sperringer på veien.

NA skriver at det er omkjøring ved Saltbotnkorsen, Bogen og ved krysset mellom Fv 802 og Fv 17.