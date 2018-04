– «Bombemann» mente å ramme Jehovas vitner

Nyheter

Det var klokken 13.47 søndag at politiet fikk melding om funn om en mistenkelig gjenstand under et arrangement i Ranahallen. En person ble observert da han satte fra seg en grønn gammeldags tursekk.

Bombegruppa ble tilkalt, og kunne etter hvert konstatere at det ikke var noen ekte bombe.

En mann i 50-årene er siktet i saken, og ble først pågrepet. Han har erkjent straffskyld, og er nå løslatt, skriver Rana Blad.

– Mistanken mot mannen er styrket etter avhøret. Det bygger vi på det han har sagt i sin forklaring. Der har han også fortalt at meningen med handlingen var å ramme Jehovas vitners arrangement, sier politiinspektør Linda Rømma i Nordland politidistrikt til avisen.