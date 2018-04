Papiravisa blir forsinket

Nyheter

Brønnøysunds Avis' papirutgave vil komme sent frem. På grunn av at avisen ikke kommer til Sør-Helgeland til vanlig tid vil den ikke bli utlevert til abonnentene før tirsdag. De fleste budene går på dagtid tiursdag, mens avisene på Salhus-rutene deles ut tirsdag ettermiddag.

– Vi valgte biltransport for å være sikre på å få avisen fram denne mandagen. Men trykkeriet fikk uforutsette problemer. Dette beklager vi, sier redaktør og daglig leder Matti Riesto i Brønnøysunds Avis. Han er like frustrert som abonnentene over ustabiliteten i distribusjonen.

- Vi prøver for tiden ut tidligere trykketid og biltransport fra Trondheim, nettopp for å unngå tilfeller som dette. Men trykkeritrøbbel rår vi ikke med.

Abonnenter har tilgang til eavisen her.