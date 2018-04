Hurtigruten oppgraderer skip med gass og batteri

Nyheter

Hurtigruten og Rolls Royce Marine har signert en avtale om oppgradering av seks av selskapets skip til hybriddrift med LNG (flytende naturgass) og batteripakker.

Skipene vil få gassmotorerer av typen Rolls Royce Bergen, med støtte fra de nevnte batteripakkene.

Det melder selskapet i en pressemelding fredag.

I tillegg til avtalen om oppgradering av seks av skipene, har selskapet en opsjon på tre til - totalt ni skip.

Det er ifølge pressemeldingen særlig skipene som går på kystruten Bergen-Kirkenes som skal oppgraderes, og oppgraderingene skal være klare til avtalen trer i kraft 1. januar 2021.

– Dette er en investering i fremtiden, og en historisk dag for oss, for miljøet og for hele norskekysten. Kombinasjonen av batteripakker og de mest miljøvennlige og effektive gassmotorene på markedet vil gi en enorm miljøgevinst, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Oppgraderingen vil også inkludere skifte av propeller og andre miljøløsninger. I dag går skipene på diesel.

I pressemeldingen siterer Hurtigruten også miljøorganisasjonen Bellons fagansvarlige for skipsfart, Sigurd Enge:

– Hurtigrutens investering viser vei. Sammen med de norske maritime leverandørene leverer Hurtigruten solide miljøforbedringer gjennom valg av teknologi og drivstoff. Valget av LNG vil også gi bedre luftkvalitet i havnene som ikke har landstrøm, sier han.