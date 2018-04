Nå sparer vi på vannet

Nyheter

4. april gikk Brønnøy kommune ut med et varsel om at en kald og tørr vinter har gitt vannmangel. Mandag sa teknisk sjef Ole Bjørn Nilsen at oppfordringen ikke hadde virket - forbruket var like høyt - og tirsdag sendte kommunen ut SMS om at nattstengning kunne bli aktuelt.

Men fredag forteller Nilsen, som har fått bruk for mye av sin erfaring som tidligere beredskapsleder i TrønderEnergi Kraft, at vannforbruket har gått ned.

- Dugnaden vi prøvde å sette i gang ser ut til å virke. Folk har vært solidariske og tatt grep. Det håper vi brønnøyværingene fortsetter med helt til naturen sender oss regn igjen, sier Nilsen.