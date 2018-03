Havbruksnæringen vil bli best på dyrevelferd

Nyheter

I tillegg etableres forumet AquaWelfare som skal være en pådriver i arbeidet med dyrevelferd i havbruksnæringen.



- Havbruk er i dag den største husdyrproduksjonen i Norge, og det er en selvfølge at vi setter oss i førersetet i arbeidet med dyrevelferd, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, i en pressemelding..

Sjømat Norge Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon som arbeider for å sikre gode rammebetingelser for den norske fiskeri- og havbruksnæringen.

Medlemmene består av omlag 550 bedrifter med mer enn 12.000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon og biomarin industri.

Sjømat Norge er en landsforening i NHO.

Vil ha med dyrevernere

Sjømat Norge mener tiden er moden for å øke fokuset og oppmerksomheten rundt velferd i alle aktuelle deler av produksjonen.

AquaWelfare skal samle deltakere blant annet fra havbruksselskapene, leverandørindustrien og fra forsknings- og undervisningsmiljø med kompetanse på dyrevelferd.

- I tillegg vil det være av stor betydning å få med dyrevernorganisasjonene. Forumet skal gjennom sin aktivitet øke forståelsen for betydningen av god dyrevelferd, heter det i pressemeldingen.



Kontrollsystem

Det konkrete målet er å få på plass et system for egenkontroll basert på beste praksis for dyrevelferd. Ordningen må kunne benyttes i den daglige driften i alle deler av produksjonen, på havbruksanlegg, under transport og i slakterier for å passe på at dyrevelferden blir ivaretatt på beste måte. Dette arbeidet gjøres uten kobling til utviklingen av det offentlige tilsynet på området.

God dyrevelferd i havbruk betyr at fisken beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Dette er et selvstendig hensyn nedfelt i dyrevelferdsloven.

- Vi mener god dyrevelferd er et av de viktige fundamentene for en etisk og bærekraftig sjømatproduksjon, understreker Ystmark.

Handlingsplan

Sjømat Norge vil organisere arbeidet etter en handlingsplan med årlige milepæler:

2018: Planlegge delprosjekter og involvering av institusjoner, selskaper og bidragsytere.

2019: Gjennomføre piloter for registrering av velferdsstatus. Kartlegging av velferd i representativt utvalg av selskapene. Utvikling av ulike rutiner og systemer.

2020: Justering, videreføring og oppskalering av kartlegging. 1. halvår: Evaluere pilotene gjennomført i 2019. 2. halvår: Ferdigstille ulike deler av prinsippene for et internkontrollsystem på dyrevelferd i havbruksnæringen.

2021: Etablere et internkontrollsystem for dyrevelferd i de enkelte havbruksselskap.

