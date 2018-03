Norges største datasenter blir HKs største kunde

Nyheter

Datagiganten Bitfury Norway skal bygge Norges største datasenter, plassert i Mo industripark. Tirsdag melder Helgeland Kraft (HK) at Bitfury har inngått en strømavtale med Helgeland Kraft på rundt på ca 350 GWh. Det blir den største avtalen i Helgeland Krafts portefølje.

- Vi er stolt over at en internasjonal aktør som Bitfury ønsker å kjøpe strøm fra Helgeland Kraft. Bitfury er også opptatt av sitt miljøavtrykk og kjøper strøm med opprinnelsesgaranti til sitt nye datasenter i Mo i Rana, sier markedssjef i Helgeland Kraft Arild Markussen.

Fra prisbelønt kraftverk

Strømmen kjøper Bitfury blant annet fra kraftverket Øvre Forsland i Leirfjord kommune. Kraftverket har stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og har mottatt en internasjonal arkitekturpris i New York i klassen bærekraft. Anlegget har blitt omtalt som både Norges og verdens vakreste vannkraftanlegg,

- Dette viser at vi er konkurransedyktige på pris når store kraftkrevende aktører velger strømleverandør. Det er et kvalitetsstempel for oss at vi hadde den beste totalpakken i hard konkurranse med andre nasjonale strømleverandører. Det at Bitfury i tillegg kjøper 100% fornybar energi fra vårt prisbelønte kraftverk Øvre Forsland og tar et viktig miljøansvar synes vi selvfølgelig er positivt og fremtidsrettet, sier han.

Kjøper fornybart

Bitfury er en miljøbevisst IT-gigant som har datasenter på Island, Georgia og et senter som bygges i Canada. Alle er drevet av fornybar energi.

- Norge er et eksepsjonelt innovativt land, og et svært viktig område for veksten av blockchain-teknologien. Det er den perfekte match for Bitfurys fokus på innovasjon og vekst, sier administrerende direktør i Bitfury Valery Vavilov i HKs pressemelding.

- For oss har dette vært en lærerik å nyttig prosess og vi er nå rustet for å bidra med fornybar strøm til andre datasenter som ønsker å etablere seg i Norge. Det er spennende for oss å få være med på dette eventyret som er den største datasenteretableringen i Norge så langt, sier Markussen.