Politiet melder på Twitter klokken 03.07 at en mann i Brønnøy er siktet for promillekjøring etter å ha vært involvert i et trafikkuhell. Det var ingen som kom til skade i uhellet. Politiet skriver videre at han er siktet og fremstilt for bevissikring og hans førerkort er beslaglagt.