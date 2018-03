Vik skole gikk ikke videre i NRKs klassequiz

Nyheter

I dag onsdag møtte Vik skole Risøyhamn skole i fylkesfinalen for NRKs landsomfattende klassequiz. 28 skoler i Nordland har deltatt i konkurransen, og onsdag arrangeres det to finaler, den første mellom Sandnessjøen ungdomsskole og Leirfjord barne- og ungdomsskole, og så mellom Vik skole og Risøyhamn skole.

Risøyhamn skole gikk av med seieren 7-6, og er med det videre til landsfinalen.

Det hele skulle vises direkte på BAnett, men på grunn av tekniske problemer har ikke dette gått.

Sendingen kan ses i opptak hos NRK på denne lenken.

Det er tiendeklassingene Einar Almendingen, Gunnar Solli Olsen, Amanda Arnes Hestås og Oskar Dahle som representerte Vik skole i den andre finalen, som begynner klokken 15.25.

Nytt av året er at NRK skal kåre to vinnere som skal representere Nordland i landsfinalen som sendes over fem programmer på NRK1.

Se poengoversikt for Nordland her