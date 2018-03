Årets norske gaselle i 2017 kommer til Ramtindkonferansen

Nyheter

Ramtindkonferansen opplyser i en pressemelding at selskapet LetSea fra Dønna blir å finne på programmet for årets konferanse. Selskapet ble kåret til fjorårets norske Gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv.

Årets norske gaselle til Ramtindkonferansen

Daglig leder for Norges største forsøksstasjon for havbruk, Kristian Johnsen, kommer til Brønnøysund blant annet for å fortelle hvordan bedriften har fått til den eventyrlige veksten. De siste ti årene har nemlig LetSea tidoblet inntektene sine.

- Vi er strålende fornøyd med å ha fått Norges beste vekst-bedrift til Ramtindkonferansen. Det er ekstra artig at den holder til på Helgeland. Det blir spennende å høre hva som er oppskriften, sier prosjektleder Inger-Gunn Sande.

LetSea har mer enn 20 års erfaring med testing og forsøk på havbruk:

- Vi jobber med å videreutvikle denne næringa, som i dag er landets største fornybare eksportnæring. Vi ser også etter nye muligheter for å høste mer mat fra havet, sier Kristian Johnsen.

Bedriften har i dag mer enn 40 ansatte, og planlegger å vokse.

I 2007 hadde LetSea en omsetning på 7,2 millioner kroner og et resultat før skatt på -308.000 kroner. I 2016 omsatte selskapet for cirka 323 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 79,5 millioner kroner.

Lokal Gaselle

Også på Sør-Helgeland er det bedrifter som innfrir kravene til å bli Gaselle. En av dem, Brønnøysund Elektriske, er med på Ramtindkonferansen. Daglig leder Steinar Lilleås Johansen «re-startet» selskapet for 6 år siden, og har i dag 15 ansatte. Han vil dele sine erfaringer med de frammøtte.

Kravene til å bli utnevnt som Gaselle, er blant annet at bedriften har doblet driftsinntektene i løpet av en periode på fire år, fra minimum 1 million det første året.

Alex til Ramtind

Ramtindkonferansen har tidligere offentliggjort at Alex Rosén skal lede årets konferanse. Utviklingssjefen på Træna, Moa Bjørnson, skal også holde innlegg. Hun har meninger om hva som skaper bolyst og attraktive samfunn, og står bak mange nyskapende initiativ i Træna-samfunnet.

Årets konferanse gjennomføres torsdag 24. mai i auditoriet på Brønnøysund videregående skole. Årets utgave er den 11. i rekka.