Saken om ny skolestruktur i Brønnøy har gitt mange reaksjoner. Foreldre kjenner på en stor utrygghet, tillitsvalgte er sterkt kritiske og hele lokalsamfunn er oppriktig bekymret for sin fremtid.

Gjennom en vinglete ledelse er Ap og SV hovedansvarlig for at det er skapt en usikkerhet så stor at hundrevis av skolebarn ikke vet hvor de skal begynne på skole i august 2024.

Høyre mener at hele saken er dårlig håndtert politisk og har gitt det kaoset vi nå ser.

I Høyre liker vi å kjøre gode prosesser, det vet vi er viktig for å lande gode beslutninger. I denne saken er det fremdeles uklart om det er kvalitet eller økonomi som er driveren for det hastverket vi nå ser.

Reaksjonene på Nordhus, Salhus og BBU taler sitt tydelige språk; forankringen, hensikten og involveringen har vært for dårlig. Hele saken er kommet skjevt ut.

Høyre er av den oppfatning at beslutningsgrunnlaget ikke godt nok. Vi vet for lite til å kunne ta stilling. Det er uansvarlig å fatte en så stor beslutning på så tynt grunnlag. I denne saken skal vi ikke forhaste oss. Til det er saken for omfattende; ny skolestruktur vil prege byen i mange tiår fremover.

Høyre forlanger et godt utredet kunnskapsgrunnlag, det tror vi at mange flere i kommunestyret også gjør. Alle konsekvenser må på bordet. Hvis ikke, så er eneste ansvarlige beslutning å utsette saken til den er tilstrekkelig utredet.

Det er fremdeles svært mye som er uavklart for skolebarna, foreldrene og de ansatte.

Like ille er det at gründere og investorer nå forlater Brønnøy. De vi trenger mest for å skape vekst, utvikling og verdier (og indirekte flere skolebarn) drar sin vei. Den usikkerheten som Ap og SV har skapt gjennom sin vinglete politikk kan koste Brønnøy dyrt. Men det er kanskje ikke så farlig?

Det pågår for tiden et omfattende arbeid med å lage ny kommuneplan med en samfunnsdel og en arealdel. I Høyre er vi forundret over at Ap og SV forsøker å trumfe gjennom et hastevedtak om skolestruktur uten at det er skikkelig forankret i kommuneplanen.

Først må det pekes retning i kommuneplanen så må man rigge strukturer i henhold til vedtatte planer. Vi kan ikke rigge struktur for så å tilpasse planene etter hastevedtak som er fattet for å passe inn i budsjettet.

Brønnøy ble lovet «god og inspirerende ledelse» dersom Ap fikk ordføreren. Så langt har vi fått alt annet enn det.

Rune Moe, partileder Høyre

Janitha O. Singdahlsen, Høyre

Tore Tveråmo, Høyre

Ørjan Moe, Høyre

Andrea Dahl Larssen, Høyre