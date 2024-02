Nok en gang slår «dommedags værmeldingene» feil. Det er som om været heller ikke denne gangen har fått det med seg at det er klimaendringer på gang. Dette på tross av at statsmeteorologene unisont hadde varslet om ekstrem vær helt utenom det vanlige. Ingen måtte gå utendørs, skoler ble stengt, krisestaber nedsatt, oppfordring til hjemmekontor og hamstring, trær skulle bli revet opp med roten, 25 meter høye bølger osv. Ingunn kom og Ingunn dro. Hun etterlot seg litt ruskevær som man ikke hadde reagert på om det på forhånd var blitt varslet som stiv kuling.

Media har saumfart hver en krinkel krok av riket med drahjelp av «send oss ditt uværs bilde». Først ble det forsøkt å skvise dramatikk ut av det som var en grei innflyging av Widerøe på Leknes lufthavn. Et par -tre reportere lagde så noen innslag der det blafret litt i anorakken. Riktig nok lykkes det på landsbasis å fremskaffe bilder av noen veltede busker og ett og annet blikktak som har gitt etter for vinden, men alt i alt ikke en situasjon som engang var i nærheten av beskrivelsene som verserte på forhånd. Og det er ikke første gangen. Med hensyn til værmeldingen så vurdere man å innføre det man kaller «konform koeffisienten». Det vil si at når det varsles ekstrem vær så reduserer man anslagene fra meteorologene med 25 %. Feilmeldingene går nærmest entydig ut på at meldingene er mye verre enn været faktisk blir. Man lurer på hva som er årsaken. Man skulle tro at behovet for dramatikk for de flestes vedkommende skulle være rikelig dekke ut fra dagens verdensbilde. Er årsaken at meteorologene rett og slett tar en ekstra for laget for å sikre seg at de ikke skal bli syndebukk hvis været en gang skulle bli verre enn varslingen tilsa? Eller kan vi kanskje legge noe av skylden på et sensasjonshungrig media som hausser opp stemningen i håp om bedre opplagstall? Eller er konformiteten rundt forventningene om mer ekstrem vær blitt så store at meteorologene blir nødt til å gi etter og innfri forventningene? Vi står hain av, men værmeldingen må skjerpe seg. Været og humoren er alt for alvorlig til å spøke med. Skal vi begynne å feste lit til hvordan det sies at været vil bli om 50 år, så bør værvarslingen ha sånn noenlunde treffprosent på været de varsler for morgendagen.

Ola-Jørn Tilrem