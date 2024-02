Vi er nå kommet dit at det skal avgjøres av politikerne hvordan mye omdiskuterte skolestrukturen i Brønnøy skal bli de neste årene. Mitt engasjement har vært stort hele veien, uten at jeg har ropt så høyt om mine standpunkt. Dette er ene og alene på grunn av at jeg har stolt på at politikerne vil gjøre det beste valget for Brønnøys befolkning. Jeg var sikker på at dette valget ville bli basert på veloverveide vurderinger ut ifra ALLE hensyn og kunnskapsgrunnlag fra fagfolk.

Mange har ment mye om saken og fagfolk har gjort grundige og uavhengige redegjørelser for ulike modeller. Jeg har lest det meste som er skrevet og vært i mange diskusjoner om saken. Så etter det som ble diskutert og konkludert med etter formannskapsmøte 14.02 er jeg mildt sagt rystet og må rope høyere.

Vi som kommune er kommet i et økonomisk uføre som det MÅ gjøre noe med. På grunn av utsiktene med tanke på en befolkningsdemografisk utvikling som er lite oppløftende, må det tas grep i skolestrukturen. Både av hensyn til ressurser til eldreomsorg og av hensyn til riktig bruk av ressursene i Brønnøyskolen må vi gjøre grep. Vi trenger en effektiv og god utnyttelse av knappe ressurser i for av lærerkrefter og kapasitet for kvalitetsutvikling. Ordfører Siv Aglen redegjør godt for dette i BA 15.02.

Politikk handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn der politikerne er valgt inn for å gjøre denne fordelingen til det beste for befolkningen. Konklusjonen etter formannskapsmøte er at ca. 90% av elevene i ytre Brønnøy vil få inngripende tiltak i skolehverdagen sin for å spare 6 millioner.

De viktigste argumentene som motstandere av endring har kommet med har i stor grad falt bort.

Argumenter som mye trafikk gjennom sentrum av både gående og kjørende har falt bort, nærskole for sentrumselevene ble heller ikke viktig. At det må brukes «ostehøvel» på driften (les Siv Aglen BA 15.02), ble heller ikke så farlig lenger. Det at for eksempel min 5.-klassing får lengre skolevei bekymrer ikke meg. (3,5 km til Salhu sskole og 4,1 til Nordhus), men det som møter ham i skolehverdagen når han kommer frem, bekymrer meg mer. Skolene selv har ropt om store klasser, for lite personale og for få kvalifiserte pedagoger. Tallenes tale er klare. Involverer du 100% av elevene vil innsparingen være 18 millioner og rammene for skoledrift vil bli bedre og vi vil være bedre rustet til å møte kravene til skole i kommunen senere.

Jeg ser at mange engasjerer seg og ønsker å gå i fakkeltog for nærskolene i Brønnøy. Vi er altså en kommune med tre (3!) skoler innenfor 6 km. Har diskutert dette med personer fra lignende geografiske områder og blitt ledd av. Jeg selv har reist med hurtigbåt hver dag i nesten 1 time hver vei i hele skoleløpet for å komme til skolen, og jeg må jo stille meg spørsmålet; - hvor nært må skolen ligge for at det skal kalle nærskole?

Det er varslet et fakkeltog for nærskolene. Det er ikke framtid i å beholde alle skolene slik vi har det i dag – det er et umulig valg ifølge alle faglige instanser. Parolen i toget burde vel heller vært en best mulig skole for HELE Brønnøy. Etter formannskapsmøtet i går setter politikerne skolene opp mot hverandre igjen og vil ikke gi skolene like rammebetingelser (Alt 1.5).

Hvis en kontaktlærer har en klasse med 3 elever, samtidig som en tilsvarende klasse på en annen skole består av 30 elever (som det vil bli), er dette et eksempel på skjevfordeling av ressurser som vil gi ulik kvalitet i skolene. Å opprettholde det første tilbudet vil gå bekostning av det andre. Slik uheldige konsekvenser vil vi se mange av fram til elevene samles på 8. trinn og får like vilkår.

Mange parti ser jeg, i debatten fra formannskapet, argumenterer svært tynt og med følelser tykt smurt utenpå. Det ble til og med stilt spørsmålstegn med kapasitet på ventilasjonsanlegg som har blitt vurdert av fagfolk, og deres konklusjon satt til side og brukt som argument for representantens ståsted. Til syvende og sist var det mange partier som støttet seg på at de hadde jo tross alt gått til valg på å opprettholde alle skoler, og måtte derfor være ansvarlige politikere og stå for det. De har ikke turt å endre standpunkt selv om det har dukket opp mange flere fasetter i argumentasjonen enn det var når partiprogrammet skulle skrives og målet var å få flest mulig velgere.

Jeg vil derfor oppfordre politikere i Brønnøy til å ta et fornuftig valg basert på ALL den kunnskap som ligger til grunn, og alle mulige hensyn i forhold til den situasjonen kommunen står ovenfor. Sett til side følelser og trusler i denne saken og gjør fornuftige og rasjonelt begrunnede valg.

Det samme er oppfordringen til fakkeltoggåere: skal vi stå samlet i denne saken må vi åpne øynene for hva som kommer til å skje og oppfordre politikerne til å ta ansvarlige valg for at ALLE elevene i kommunen. Vi foreldre må stå samlet gjennom den tøffe tiden som uansett vil komme for oss de neste årene.

Bjørn Arve Bønå

Lærer og forelder