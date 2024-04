Brønnøy bibliotek består av to avdelinger, hovedbiblioteket i Brønnøysund og filialen i Velfjord. Biblioteket gir et gratis kulturtilbud til alle innbyggerne i kommunen. Filialen i Velfjord er et av Nordlands eldste bibliotek, fra 1846.Kommunen foreslår nå å redusere bemanningen ved Brønnøysund bibliotek, samt legge ned Velfjord bibliotek.

Biblioteket har åpent fra tidlig på formiddagen og til seint på kvelden, slik at ivrige avislesere kan få sitt daglige påfyll av nyheter, studenter kan finne en plass å studere, barnehager kan komme på lesestund og skoleelever kan låne bøker til støtte i leseopplæringen.

Brønnøy kommune har dårlig råd, og må spare penger. Både de som jobber i kommunen og «folk flest» har ingen problemer med å forstå at den kommunale pengesekken ikke er bunnløs, og det må kuttes i utgiftene, men kuttforslagene som gjelder biblioteket vil først og fremst ramme de som har minst fra før.

Alle kommuner er pålagt å ha et folkebibliotek. Bibliotekloven pålegger folkebibliotekene to hovedoppgaver; å stille bøker og annet materiell til rådighet for innbyggerne, og å være en møteplass for innbyggerne. Uten nok ansatte kan biblioteket ikke lenger holde biblioteket åpent fem dager i uka. Det er foreslått å ikke sette inn vikar når en av de fast ansatte skal ut i permisjon. Konsekvensen blir, blant annet, at biblioteket i Brønnøysund ikke lenger kan holde åpent på lørdag, og det må i tillegg stenges en ettermiddag i uka. Dette rammer særlig barnefamiliene; lørdag er som regel den eneste dagen da småbarnsfamiliene har tid og mulighet til å besøke biblioteket.

På biblioteket får alle et gratis kulturtilbud. Det er selvsagt særlig viktig for lavinntektsfamilier, men biblioteket er i tillegg et møtested på tvers av økonomiske og kulturelle skillelinjer.

Med færre ansatte vil det dessuten bli vanskelig å opprettholde tilbudet til barnehagene. Biblioteket sørger i dag for at barnehagene har en liten bibliotekfilial, kalt Tøyveskebiblioteket. Dette tilbudet sikrer at alle barn, uavhengig av økonomi, har tilgang til bøker. Høytlesing, både i barnehagen og hjemme, er en viktig faktor i barnas språklæring, og legger et godt grunnlag for senereleseopplæring i skolen.

Kommunen er stor, og for de som bor i Velfjord, er filialen i praksis eneste mulighet til å bruke biblioteket. De eldre og hjemmeboende som får bøker levert på døra vil miste sitt tilbud. Dårlig busstilbud gjør det både dyrt og krevende for de som ikke har bil å besøke biblioteket i Brønnøysund; du skal ha både solid helse og enorm leselyst for å bruke en hel dag på et bibliotekbesøk. Legges biblioteket i Velfjord ned, mister innbyggerne sitt lovpålagte bibliotektilbud.

Brønnøy bibliotek har forholdt seg lojalt til budsjetter som har krympet år for år, men de har samtidig strukket seg langt for å opprettholde et godt nok tilbud til alle innbyggerne i kommunen. Resultatet av kuttene som er foreslått, blir at mange innbyggere vil møte ei stengt bibliotekdør, og ikke den møteplassen bibliotekloven legger opp til.

Styret i Bibliotekarforbundet Nordland

v/Elin Fostvedt