Vedrørende høring på utredning av skolestruktur.

Vi i elevrådet på Salhus skole har snakket med elevene på ungdomstrinnet om skolestrukturen. Her er noen av våre argumenter.

Modell 4

Ungdomsskolen

Det blir flere lærere av samme fag. Lettere for lærere å lage årsplanen for faget. Om noen lærere er syke er det flere lærere som kan ta over faget. Dette bidrar til at lærere fra mellomtrinn og småskolen ikke kommer til ungdomsskolen.

Det er mer logisk at BBU blir ungdomsskole siden det er minst elever og skolen er mindre. Skolen ligger nærmere VGS og dermed blir overgangen enklere og mer naturlig.

Det blir mer attraktivt for lærere fra andre byer å flytte hit, fordi det blir mer faglig samhold mellom lærerne. Samholdet og fellesskapet mellom elevene blir også̊ bedre siden det er flere folk på deres alder å være med.

Barneskolen

Det er mest naturlig at Salhus blir barneskole siden den er størst og det er flere elever fra 1.–7. klasse. Skolen ligger også̊ ved Salhus barnehage og da blir overgangen også̊ mer naturlig. Det blir bedre hvis Nordhus skole kommer til Salhus fordi førsteklassen der er 3 stykker i år. De kommer til å ha flere å være med og da blir miljøet bedre.

Forholdene til ungene er bedre fordi de har en svømmehall på skolen og uteområdet er større og egnet mer for barn.

Hilstad

Hilstad skole burde være en egen skole fordi reisen til Brønnøysund blir for lang for mange av elevene.

Motargument til andre modeller

Modell 6 er ikke et godt valg siden man har to bygg som man ikke vet hva man skal gjøre med og man vet heller ikke hvor den nye skolen skal være. I stedet for å bygge et nytt bygg pusser vi heller opp skolene som er.

Modell 4 blir litt vanskelig med tanke på bussholdeplassen på Salhus. Bussholdeplassen er liten fra før og når det kommer 4–5 nye busser må̊ bussholdeplassen forstørres.

Dette er modell 4 og modell 6 Vis mer ↓ Modell 4 (Ytre Brønnøy* 1–7, Ytre Brønnøy 8–10 og Hilstad 1–10.) innebærer en felles barneskole og en felles ungdomsskole i Brønnøysund for kretsene Nordhus, BBU og Salhus, og fortsatt 1-10- skole på Hilstad. Den ligner mye på modell 1,5, men her er Nordhus inkludert. Modell 6 (Ytre Brønnøy 1–10 og Hilstad skole 1–10.) betyr en felles 1–10 skole for alle i ytre Brønnøy og Hilstad 1–10 som i dag Kilde: Brønnøy kommune

Hvis det blir to forskjellige skoler, kommer klassestørrelsene til å øke. 9. klasse på Salhus er cirka 55 elever og på BBU er det cirka 70. Hvis klassene slås sammen blir det 120 elever som skal fordeles på cirka 6 klasser. På en skole er dette ganske mye.

Med vennlig hilsen

Dina Irene Fjellsøy (9. trinn) og Sofie Moe (10. trinn)

for elevrådet ved ungdomsskolen på Salhus Skole