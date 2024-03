Gratulerer til mødre, bestemødre, søstre, og døtre, til alle kvinner der ute! uansett hvor i verden, Dere er sterke, inspirerende og avgjørende. Fortsett med engasjementet om likestilling i hverdagen.

Norske kvinners historie har vært preget av betydelige fremskritt gjennom tidene. På 1800-tallet kjempet kvinner for utdanning og stemmerett. 11 juni I 1913 ble Norge det første landet i Europa som innførte stemmerett for kvinner. Etter krigen ble likestilling et viktig tema, og det ble gjort betydelige fremskritt med innføringen av likestillingsloven i 1978. Enda er det mye vi kan gjøre for å styrke likestilling. Forskning på kvinnehelse har en lang vei å gå, derfor må vi fortsette å investere forskning som tar hensyn til kjønnsforskjeller og som bidrar til en enda bedre forståelse av kvinners helse. En grusom krig foregår i Gaza som påvirker kvinner på flere måter. Det er store utfordringer de står overfor som trygghet, helsetjenester og økonomisk sårbarhet, Kvinnene har heller ikke mulighet til å være med på beslutninger. Det er viktigere enn noen gang at vi kvinner står sammen og kjemper mot ett rettferdig og mer inkluderende fremtid i konfliktområder!

Kjære kvinne. Gratulerer med dagen igjen. I dag står vi sammen i kampen for likestilling og rettigheter for kvinner over hele verden. Vi skal fortsette å markere denne viktige dagen, og bli mer bevisst på utfordringer og urett kvinner møter i hverdagen.

Sine Persson

AUF Nordland