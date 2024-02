Selv om jeg ikke ønsker å kommentere en samtale mellom meg og HTV i Utdanningsforbundet så kan jeg gjerne forklare hva som ble gjort fra min side etter formannskapsmøtet. Det er ingenting hemmelig ved dette.

Formannskapet vedtok som kjent å gå for modell 1.5 med utsatt oppstart til 2025 i skolestruktursaken. I formannskapet argumententerte Kommunedirektøren mot utsatt oppstart, hvor man mente at dette ikke var ønskelig eller nødvendig og at de hadde faglig støtte for at utsatt oppstart ikke var nødvendig.

Etter formannskapsmøtet sendte jeg epost til kommunedirektøren hvor jeg ba han redegjøre for hvordan han ville dekke inn de økte kostnadene som formannskapsvedtaket innebar. Kommunestyret har i forbindelse med budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2025 allerede bestemt at ekstra kostnader som påløper fordi man velger en dyrere struktur enn hans forslag (4.0) skal dekkes innenfor skole og oppvekst budsjettet. For meg var det nødvendig å kjenne til konsekvensene av det vedtaket som da lå på bordet. Jeg fikk ganske raskt svar på hva konsekvensene ville være (økte klassestørrelser, redusert åpningstid på SFO og redusert bevilgning til Newtonrom) og dette var informasjon jeg delte med alle gruppeledere i alle parti så snart jeg hadde fått det.

I tillegg hadde jeg en samtale med kommunedirektøren hvor jeg påpekte at han ikke ble trodd av de andre partiene i formannskapet når han sa at ansatte ikke ønsket å utsette endring av skolestruktur. Jeg mente at eneste måten han kunne få troverdighet på var f eks ved å lage en spørreundersøkelse blant de ansatte ved BBU og Salhus .(som er de skolene som måtte gjennomføre endringer knyttet til modell 1.5) og spørre de om de ønsket utsatt oppstart. Jeg poengterte også at han måtte diskuteres med rektorene og de tillitsvalgte. Kommunedirektøren vurderte forslaget og fant fredag ut at han ikke ønsket å gjennomføre det.

At vi som kommunestyrepolitikere har dialog med kommunedirektøren om saker han legger fram er både vanlig og svært viktig! Hvis vi ikke har en dialog i forkant om konsekvenser av de vedtak vi foreslår, så er det også stor fare for at vi vedtar ting som vi ikke kjenner eller forstår konsekvensene av. For meg er det naturlig å være åpen og ærlig om denne dialogen og dele informasjon som jeg får med de andre partiene, tillitsvalgte og offentligheten. Jeg tror vi trenger mer åpenhet, dialog og faktakunnskap i den tiden vi står foran, og jeg håper og forventer at også andre kommunestyrepolitikere bruker muligheten til å ha dialog både med både kommunedirektør, de andre partiene, tillitsvalgte og innbyggere om sakene som behandles.

Siv Aglen

Ordfører

Brønnøy kommune