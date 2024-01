Etter som jeg har lest et innslag i Brønnøysunds Avis om julejam i museet i Velfjord, ble jeg fristet til et lite innlegg. Slik jeg tolket nevnte skriv i avisen, så var det med trekkspill og salmer, ganske så spesielt. Ja vel, for en del år tilbake, var det vel slik, men ikke så spesielt per i dag.

Det jeg skriver her, er bare ment som en liten orientering, for det synes jeg er på sin plass. Og det er følgende: Den 15. februar 1998, klokken 11.00, spilte jeg i Brønnøy kirke. For første gang. Jeg ble for øvrig forespurt om dette av Even Borch, som da var prost i Brønnøy Menighet. Da hadde vi nemlig prost i Brønnøy, må vite. Og etter en god del betenkning, så sa jeg ja. Forresten, når det gjelder prost i Brønnøy, per i dag, så får vi kanskje låne en ved større anledninger. Hva vet jeg.

Siden nevnte februardag, så har jeg spilt i 269 kirkelige sammenhenger. Det har vært gudstjenester, høymesser, begravelser med mer. Og jeg har spilt på over 30 forskjellige steder i Moder Norge. Blant annet spilt i Velfjord kirke 17. mai fire ganger. Og olsokmesse ved museet seks ganger. De øvrige spillingene, kommer inn under det som er vanlig «kirkespilling».

Alle mine spillinger er nøye skrevet ned i mine protokoller. Så det også er sagt.

I dag er der forresten ganske mange som bruker trekkspill til salmer. Frelsesarmeen var vel noen av de første. Så slik er nå det. Takk for oppmerksomheten. Til slutt vil jeg ønske alle lesere: Godt nytt år!

Egil Oknes