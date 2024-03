Fikk jeg restskatt eller gikk jeg i pluss? Det er det hete spørsmålet når skattemeldingen for 2023 kommer i disse dager. I Skatteetaten vet vi at det de fleste av oss umiddelbart sjekker er om det ble minus eller pluss straks vi har fått beskjed om at skattemeldingen er klar. Det er helt naturlig at interessen for tallene er så sterk, men min oppfordring er å være minst like interessert i selve skattemeldingen og det som ligger til grunn for om du endte i minus eller pluss. Det kan være avgjørende for hvor mye du må betale eller har til gode.

Nesten ferdig er ikke helt ferdig Mitt råd er å sette seg ned i ro og mak og se over at opplysninger og tall stemmer, fylle inn det som mangler og på den måten være tryggere på at skatten blir korrekt.

Skattemeldingen er en foreløpig oversikt over grunnlaget for skatteberegningen. For mange er den nesten ferdig. Mye informasjon er forhåndsutfylt, basert på opplysninger fra arbeidsgiver, banker og andre institusjoner som rapporterer inn tall til Skatteetaten. Men det er du og jeg som må gjøre skattemeldingen helt ferdig. Det innebærer å sjekke de forhåndsutfylte tallene, rette opp eventuelle feil og ikke minst fylle inn opplysninger som er utelatt.

Store og små endringer i livet Du kjenner din egen privatøkonomi best. Den kan være relativt lik fra år til år, men ofte skjer det store og små endringer i livet, livsendringer som påvirker skatten. Jobbskifte, endringer i lønn eller pensjon, ny familiesituasjon, overgang til pensjonisttilværelse, kjøp av eiendom, utleie av eiendom eller flytting er bare noen eksempler som kan påvirke hvilke fradrag du har rett på og hvor stor skatten blir.

Flere vil tenke at det er lite de kan påvirke av tallene i skattemeldingen. Har du enkle inntekts- og formuesforhold kan det være at de forhåndsutfylte opplysningene stemmer godt. Men Skatteetatens tall fra i fjor viser at det kan være lønnsomt for mange å sjekke. Flere fikk penger igjen og færre fikk restskatt etter at skattemeldingen var gjennomgått og levert, sammenlignet med da den ble sendt ut.

Mitt beste tips er derfor å åpne og gå nøye gjennom skattemeldingen. Her er en liste over hva det er spesielt viktig at du er oppmerksom på:

Sjekk at tallene stemmer. Opplysninger om inntekt, formue, bolig og lån er forhåndsutfylt i skattemeldingen din. Se at de stemmer med årsoppgaver.

Sjekk fradragene dine. Du kan ha rett på fradrag som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Har du for eksempel rett på reisefradrag mellom hjem og jobb, må du selv legge til dette i skattemeldingen din. Er du usikker, bruk fradragsveilederen på Skattetaten.no

Nytt om lån. Har du lån sammen med andre, blir lån og renter på lån fordelt likt mellom dere. Sjekk at fordelingen stemmer. Her er det lagt inn egen informasjon om temaet på Skatteetatens nettsider.

Er informasjonen om boligen riktig? Grunnlaget for beregning av formuesverdi for primær- og sekundærbolig er boligtype, opprinnelig byggeår og boligens areal beregnet etter p-rom normen. Sjekk at disse opplysningene er riktige i informasjonen du har om eiendommene dine. Lurer du på noe sjekk skatteetatens nettsider.

Har du solgt eller leid ut bolig? Det kan være skattepliktig, og du kan ha krav på fradrag. Sjekk skatt når du leier ut bolig.

Sjekk at aksjene er med. For aksjer, aksjesparekonto, verdipapirfond og andre finansprodukter er det viktig å kontrollere formuesverdi, tap eller gevinst ved salg og utbytte. Dette gjør du ved å sjekke opp mot aksjeoppgaven og/eller årsoppgaver du har mottatt.

Er det noe som mangler? Du må selv legge til blant annet kryptovaluta, lån i utlandet og private lån.

Da er det bare å ønske lykke til med gjennomgangen. Om det ikke er grunnlag for så mange endringer vil det likevel gi deg en oppdatering på tallene. Det er alltid lurt å sjekke.

Nina Schanke Funnemark

Skattedirektør